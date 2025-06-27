Рынок акций РФ в пятницу превысил 2800п по индексу МосБиржи, неделю завершил ростом

Москва. 27 июня. Рынок акций РФ в пятницу завершил основные торги ростом цен большинства blue chips на оптимистичных заявлениях президента РФ Владимира Путина по итогам его визита на саммит ЕАЭС в Белоруссии, а также на фоне сложностей у Евросоюза с принятием 18-го пакета антироссийских санкций; сдерживающим фактором вечером выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $67,7 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2800 пунктов, обновив максимум за 3 недели, лидировали в росте акции МКБ (+2%), "АЛРОСА" (+1,3%) и "Аэрофлота" (+1,1%).

По итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи составил 2806,11 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1126,55 пункта (-0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 июня, составил 78,4685 руб. (+25,68 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС прибавили 2-2,1%, официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 3,3 копейки.

Подорожали в пятницу также акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +1,2% "префы"), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Т-Технологии МКПАО" (+0,3%).

Чистая прибыль ВТБ за 5 месяцев 2025 года по РСБУ составила 79,78 млрд руб. против 59,32 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Чистая прибыль Т-Банка (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (MOEX: T) за 5 месяцев 2025 года по РСБУ составила 8,91 млрд руб. против 27,56 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, согласно расчетам на основе оборотной ведомости банка.

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Ведомства рассматривают возможность снижения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по газу для "Газпрома" на объем, который может быть получен посредством изъятия у независимых производителей тарифных "сверхдоходов" через тот же НДПИ, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ходом обсуждения.

По словам источников, такой вопрос рассматривается в рамках исполнения поручения президента РФ, поступившего еще в начале года. Речь идет про дополнительные доходы, образовавшиеся в результате индексации регулируемых цен на газ на уровень, превышающий инфляцию. Срок исполнения этого поручения - 1 августа, сообщил один из собеседников "Интерфакса".

Президент РФ по итогам визита в Белоруссию заявил, что Россия очень ценит усилия президента США Дональда Трампа, который искренне стремится добиться украинского урегулирования. "То, что он делает внутри страны, что он делает в ситуации на Ближнем Востоке, и его усилия по урегулированию украинского кризиса - мы, конечно, все это очень ценим", - сказал Путин в ходе общения с журналистами. Путин также сообщил, что открыт к контактам с Трампом, но такая встреча должна быть подготовлена.

Кроме того, Путин отметил, что у России и США хорошие перспективы в сфере экономического взаимодействия, американский бизнес посылает сигналы о желании вернуться на российский рынок, что приветствуют в Москве.

"У нас хорошие очень перспективы в сфере экономического взаимодействия, и мы знаем, что американский бизнес проявляет желание, стремление и посылает нам сигналы о том, что они хотели бы вернуться на наш рынок. Мы будем это только приветствовать", - заявил Путин в пятницу в ходе общения с журналистами по итогам визита в Минск.

Российский и украинский меморандумы по мирному урегулированию прямо противоположны, но переговоры и проводятся для поиска путей сближения позиций, заявил Путин, отметив, что прежние договоренности предусматривали проведение очередного раунда переговоров после обмена пленными. "В целом мы к этому готовы, нужно согласовать место и время. Рассчитываю, что президент Турецкой Республики господин Эрдоган остается на своих позициях по поддержке этого процесса, мы ему за это очень благодарны", - сказал он.

Россия действительно хочет завершить СВО с нужным для нее результатом, но при этом планирует сокращение расходов на оборону, в отличие от европейских стран, которые планируют эти расходы увеличивать, заявил Путин.

По словам президента РФ, рост бюджетных расходов на оборону стал одной из причин увеличения темпов инфляции в России, сейчас ведомства обсуждают планы по сокращению этих расходов.

"Да, у нас немаленькие (оборонные - ИФ) расходы сегодня, это 6,3% ВВП. Много это или мало? Я считаю, что много, и это, конечно, одна из проблем, в том числе для бюджета, которые мы должны решать. И мы решаем ее достойно", - сказал он.

По словам Путина, 6,3% ВВП - это 13,5 трлн рублей (суммарный объем ВВП в денежном выражении - 223 трлн рублей). "Мы заплатили за это (рост бюджетных расходов - ИФ) инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией", - отметил президент РФ.

Санкции ЕС в отношении российской нефти не нанесут России существенного ущерба, но "чем больше санкций, тем хуже для тех, кто их вводит", заявил Путин. Он заметил, что непонятно, что произойдет на рынке, если опять "произойдет что-то на том же Ближнем Востоке".

Евросоюзу нужно активизировать усилия по принятию 18-го пакета антироссийских санкций и борьбе с обходом действующих ограничений, говорится в заявлении, принятом саммитом ЕС. Также в ЕС отметили, что активы России останутся заблокированными, пока продолжается украинский кризис и пока РФ "не компенсирует ущерб, причиненный войной".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз, возможно, в скором времени согласует 18-й пакет санкций против России. "Вероятно, мы в скором времени сумеем завершить эту работу", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу по итогам саммита ЕС.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в конце недели закрепился выше 2800 пунктов. Отчасти осторожность торгов могла быть вызвана "эффектом пятницы", когда инвесторы либо сокращают часть позиций в акциях, либо переносят покупки на начало следующей недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные дни.

Акционеры "Газпрома" ожидаемо утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года. Конъюнктура рынка существенно не поменялась - рубль оставался крепким, нефть Brent продолжила буксовать над уровнем $65 за баррель. Геополитический аспект скорее позитивный - стало известно о подготовке 3-го раунда переговоров РФ и Украины, а лидеры ЕС по итогам саммита не смогли утвердить 18-й пакет антироссийских санкций из-за вето Словакии, отметил эксперт.

В понедельник тон настроениям на рынках зададут июньские PMI Китая в производственном и непроизводственном секторах. Многие российские компании в этот день проведут ГОСА (Сбербанк (MOEX: SBER), ВТБ, "Роснефть", "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), "Башнефть" (MOEX: BANE), "Софтлайн" (MOEX: SOFL) и другие), на большинстве будет обсуждаться вопрос утверждения дивидендов. ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) на старте недели опубликует отчет за 2024 год по МСФО, напомнил Шепелев.

"Если выходные не принесут негативных новостей, а конъюнктура рынка не ухудшится, российский рынок может показать умеренный подъем. Прогноз по индексу МосБиржи на 30 июня - 2725-2825 пунктов", - считает представитель "БКС МИ".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, на мировых фондовых рынках в пятницу сохраняются умеренно позитивные настроения после неплохого повышения в предыдущие дни. Поддержку акциям продолжает оказывать ослабление напряженности на Ближнем Востоке - по информации СМИ, американская администрация рассматривает возможность возобновления переговоров с Ираном по ядерной программе, при этом США могут дать Тегерану доступ к $30 млрд инвестиций, если тот откажется от обогащения урана.

В Штатах инвесторы накануне с некоторым оптимизмом встретили сообщения, что президент Трамп может уже летом или осенью назвать преемника Джерома Пауэлла на посту главы ФРС. По-видимому, участники торгов полагают, что такой шаг ослабит позиции Пауэлла, который придерживается крайне осторожного подхода к смягчению ДКП, и рассчитывают, что это поспособствует более раннему, чем ожидается сейчас, возобновлению смягчения монетарной политики в США. В ближайшие недели внимание инвесторов будет вновь смещаться на торговую тематику, поскольку 9 июля заканчивается "дедлайн" отсрочки введения Штатами жестких "зеркальных" импортных тарифов против основных торговых партнеров. Впрочем, представители администрации Трампа пока успокаивают рынки, заявляя, что для стран, ведущих торговые переговоры с США и достигших в них определенного прогресса, этот срок может быть продлен.

На рынке акций в пятницу ожидали новостей из Европы, где обсуждали 18-й пакет антироссийских санкций. По информации СМИ, пока принятие этого пакета блокирует, в частности, Словакия, однако руководство ЕС выражает уверенность в том, что он вскоре будет утвержден. На таком фоне участники торгов предпочли не совершать резких движений, особенно с учетом приближающихся выходных, отмечает аналитик.

Руководство "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,3% "префы") отметило снижение грузооборота в 2025 году из-за действия сделки ОПЕК+ и технологических проблем в российской нефтедобыче. Как результат, выручка, вероятно, не будет расти такими же темпами, как последние 10 лет, но финансово-экономические показатели компании беспокойства не вызывают, считает аналитик. Компания также сообщила, что одобрила долгосрочную программу инвестиций на сумму 2 трлн руб. Привилегированные акции "Транснефти" снизились на опасениях возможного сокращения в будущем дивидендов компании, полагает Додонов.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи вышел вверх из локального треугольника. Если индексу также удастся преодолеть 50-дневную скользящую среднюю, проходящую немного выше 2830 пунктов, перед ним откроется дорога для повышения в район 2990-3000 пунктов, заключил представитель "Финама".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ остается в ожидании значимых драйверов движения. На неделе индексы МосБиржи и РТС подросли, получив поддержку от отдельных корпоративных историй, но в целом остаются ниже важных сопротивлений 2910 и 1165 пунктов соответственно. Участники ожидают значимых геополитических и экономических новостей, при этом дата следующих прямых переговоров с Украиной пока не определена. ЕС пока не смог согласовать 18-й пакет санкций против РФ из-за вето, наложенного Словакией. На сырьевом рынке цены на нефть после прекращения огня между Ираном и Израилем отступили от многомесячных пиков, вызвав фиксацию прибыли по акциям нефтяных эмитентов. В РФ при этом продолжается сезон собраний акционеров по дивидендам за 2024 год, а на этой неделе неприятно удивили инвесторов интересные истории сектора электроэнергетики "ОГК-2" (MOEX: OGKB) и "ТГК-1" (MOEX: TGKA), акционеры которых не приняли решения по выплатам, отмечает аналитик.

Акционеры "Сургутнефтегаза" в пятницу решают вопрос по утверждению дивидендов за 2024 год, доходность которых по обыкновенным и привилегированным бумагам составляет 4% и 16% соответственно, добавила Кожухова.

Первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин в пятницу сделал ряд заявлений, среди которых были ожидания более низких темпов роста выручки компании до 2030 года по сравнению с показателем последних 10 лет. Гришанин, однако, подчеркнул стабильность "Транснефти". Акции компании до 31 июля торгуются с дивидендами в размере 198,25 руб. на акцию с текущей доходностью 14,4%, напомнила Кожухова.

Западные фондовые площадки в конце недели находятся в оптимистичном настроении, а американский рынок готовится к тестированию новых рекордов на ожиданиях улучшения ситуации в крупнейшей экономике мира. Индексы МосБиржи и РТС подходят к завершению месяца в сдержанном "плюсе". Геополитический фон в контексте украинского конфликта в июне был по большей части нейтральным, но месяц при этом отметился снижением ключевой ставки ЦБ РФ до 20% с сохранением жесткого сигнала регулятора, заключила представитель "Велес Капитала".

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,5-1,8%) и США (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,7-1,1%).

Доходы населения США в мае снизились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,1%, сообщается в отчете министерства торговли страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,1%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в июне увеличился до 60,7 пункта по сравнению с 52,2 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о повышении индикатора до 60,5 пункта. Аналитики не ожидали пересмотра предварительной оценки, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены умеренно скорректировались вниз и завершают неделю в значительном "минусе".

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $67,68 за баррель (-0,2% и +0,1% в четверг), августовская цена фьючерса на WTI - $65,32 за баррель (+0,1% и +0,5% накануне).

Министерство коммерции КНР подтвердило, что Пекин пришел к соглашению с Вашингтоном по реализации достигнутых ранее договоренностей, сообщает в пятницу The Global Times. "Китайская и американская стороны (...) утвердили детали реализации договоренностей, достигнутых в рамках торговых переговоров в Женеве", - приводит The Global Times выдержки из заявления ведомства.

В нем отмечается, что Китай "пересмотрит и одобрит заявки на экспорт товаров, подлежащих экспортному контролю, в соответствии с законодательством и нормативными актами". США, со своей стороны, отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая, отметили в китайском министерстве.

Инвесторы также ждут очередного заседания ОПЕК+ 6 июля, на котором будет принято решение относительно объемов добычи в августе.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начали разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решили увеличить добычу ускоренно, на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тыс. б/с. Западные СМИ писали со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия хотела бы сохранить такой же темп и в августе.

С начала этой недели Brent подешевела почти на 12%, WTI - на 11%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу выросли акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+4,2%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+3,8%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+3,6%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+3%), "ОГК-2" (+3%).

Снизились акции ПАО "Займер" (MOEX: ZAYM) (-6,2%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-3,4%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-2,8%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,47 млрд рублей (из них 5,76 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,9 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,3 млрд рублей на акции ВТБ).