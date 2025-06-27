Долгосрочный прогноз цены на медь остается "бычьим" - Freedom Finance Global

Долгосрочный прогноз цены на медь остается "бычьим", на горизонте пяти-десяти лет возможен рост котировок до $11-15 тысяч за тонну, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Цены на медь остаются устойчивыми, несмотря на обострение глобальной торговой напряженности и увеличение волатильности на рынках промышленных металлов, констатирует эксперт.

"В отличие от стали и редкоземельных элементов, поставки которых подвержены геополитическим рискам, торговля медью пока не попала под жесткие ограничения. Это позволяет металлу оставаться привлекательным как для промышленного, так и для инвестиционного спроса", - отмечает он.

"Ключевой драйвер спроса на медь - глобальный энергопереход. Электромобили, ветрогенераторы и солнечные панели - все это требует многократно больше меди, чем традиционные технологии. International Copper Study Group (ICSG) в 2025-2026 годах прогнозирует умеренный профицит меди (примерно в 289 тыс. тонн), однако это не мешает биржевым запасам падать, - указывает Чернов в обзоре инвесткомпании. - Так, с начала текущего года на складах LME (Лондонская биржа металлов) они сократились на 65%, что указывает на реальный дефицит ликвидности на спотовом рынке".

Параллельно с этим, отмечает эксперт, расширяется и добыча: Mongolian Oyu Tolgoi, российский Мальмыж и аргентинский Los Azules - это лишь часть крупных проектов, выходящих на производственные мощности в 2025-2030 годы. Тем не менее даже их запуск не снимает напряжения в балансе, указывает Чернов.

"На этом фоне долгосрочный прогноз цены на медь остается "бычьим". В ближайшие кварталы возможны колебания, но на горизонте 5-10 лет мы рассчитываем на рост котировок меди до $11-15 тыс. за тонну. Это сырье уверенно закрепилось в статусе новой нефти и металла будущего, критически важного для развития "зеленой" экономики", - пишет аналитик Freedom Finance в обзоре.

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