Рубль днем слегка опускается в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 27 июня. Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже днем в пятницу, рубль опускается перед выходными днями. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9365 руб., что на 2,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 15 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,57 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 14 копеек, до 91,96 руб./EUR1.

ЦБ РФ сохраняет осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики, продолжит снижать ставку, убедившись в устойчивости тренда по замедлению инфляции, пока видит в динамике цен риски, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Чебоксарском экономическом форуме.

Банк России в июне вопреки ожиданиям большинства участников рынка снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 20% годовых.

"Да, мы снизили ставку на июньском заседании, но мы пока смотрим весьма осторожно на дальнейшую траекторию ключевой ставки", - отметил советник председателя ЦБ.

Прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год (19,5-21,5%) предполагает, что "к концу года ставка может еще на несколько пунктов снизиться", добавил он.

"Но только в том случае, если все будет развиваться в соответствии с нашим базовым прогнозом, если не прилетят какие-то "черные лебеди", не произойдут какие-то новые шоки, экономика не столкнется с какими-то новыми шоками", - подчеркнул Тремасов.

Банк России, скорее всего, продолжит снижение ключевой ставки в июле текущего года, аргументы для ускорения шага ее снижения продолжают нарастать, говорится в обзоре аналитика банка ПСБ (MOEX: PSKB) Дениса Попова.

Недельная инфляция на потребительском рынке не изменилась (0,04%), а оценочный годовой уровень показателя роста цен продолжил плавное снижение и уже составляет 9,5%, констатирует эксперт.

"Рост цен в промышленности зачастую является опережающим индикатором для ценовой динамики в потребительском сегменте. Полагаем, что сейчас именно тот случай, так как дефляционные процессы постепенно распространяются от сырьевых секторов к обрабатывающим и отражают системное охлаждение спроса", - пишет Попов. По его мнению, Банк России продолжит снижение ключевой ставки в июле, "аргументы для ускорения шага снижения ставки продолжают нарастать".

Цены на нефть держатся в умеренном плюсе в ходе торгов в пятницу, но завершают неделю в значительном минусе. С начала этой недели Brent подешевела на 12%, WTI - на 11%.

Режим прекращения огня между Ираном и Израилем держится, что ослабляет опасения трейдеров в отношении возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока. Между тем данные из США показывают рост спроса на топливо в ходе летнего автомобильного сезона.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $68,24 за баррель, что на 0,74% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,89%, до $65,81 за баррель.

Внимание трейдеров переключается на очередное заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение относительно объемов добычи в августе. Оно запланировано на 6 июля.