Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций МТС-банка на уровне 1400 руб., ВТБ - на уровне 120 руб

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций МТС-банка на уровне 1400 рублей за штуку, ВТБ - на уровне 120 рублей за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Безусловно, высокая ключевая ставка ЦБ РФ негативно отразилась на операционных и финансовых результатах банковского сектора за январь-май 2025 года по РСБУ, хотя слабые результаты показали не все эмитенты из него. В большей степени на снижение чистой прибыли повлиял рост резервов на возможные кредитные убытки, у некоторых организаций еще и обесценение рубля. Хотя стабильности сектора ничто не угрожает, не все банки по итогам 2025 года смогут обрадовать акционеров высокими дивидендами. Наша целевая цена акций ВТБ на годовом горизонте составляет 120 руб., МТС банка - 1400 руб." - пишет эксперт.

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