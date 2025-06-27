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27 июня 2025 года 18:30
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций МТС-банка на уровне 1400 руб., ВТБ - на уровне 120 руб
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций МТС-банка на уровне 1400 рублей за штуку, ВТБ - на уровне 120 рублей за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Безусловно, высокая ключевая ставка ЦБ РФ негативно отразилась на операционных и финансовых результатах банковского сектора за январь-май 2025 года по РСБУ, хотя слабые результаты показали не все эмитенты из него. В большей степени на снижение чистой прибыли повлиял рост резервов на возможные кредитные убытки, у некоторых организаций еще и обесценение рубля. Хотя стабильности сектора ничто не угрожает, не все банки по итогам 2025 года смогут обрадовать акционеров высокими дивидендами. Наша целевая цена акций ВТБ на годовом горизонте составляет 120 руб., МТС банка - 1400 руб." - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ/МТС/БАНК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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