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27 июня 2025 года 16:37

ИСПРАВЛЕНО: "Финам" рекомендует держать акции CGN Power с прогнозной ценой HKD2,88

"Финам" рекомендует держать акции CGN Power с прогнозной стоимостью на уровне 2,88 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Положение эмитента остается стабильным. Компания сохраняет одни из самых высоких в мире темпов строительства атомных электростанций и планирует в ближайшие пять лет расширить генерирующие мощности почти на 5 ГВт. По нашим оценкам, рынок уже закладывает данные перспективы в текущую стоимость акций CGN Power и потенциал их роста выглядит ограниченным", - пишет эксперт.

CGN Power - электроэнергетическая компания, управляющая группой атомных электростанций КНР. Холдинг занимается строительством и эксплуатацией АЭС, а также оптовым сбытом электроэнергии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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