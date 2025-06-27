S&P; 500, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 6100-6200п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в пятницу в диапазоне 6100-6200 пунктов, баланс рисков оценивается как нейтральный при среднем уровне волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова.

"S&P 500 преодолел сопротивление в области наклонной линии тренда, которая соединяет вершины 25 марта и 19 мая и вплотную приблизился к историческому максимуму, который может быть обновлен в ходе предстоящей сессии. Обращаем внимание, что ралли до сих пор носило весьма узкий характер: доля акций, торгующихся выше 200-дневной скользящей средней, по-прежнему колеблется около 50%, - пишет эксперт в обзоре. - Инвесторы надеются на расширение этого ралли, которое будет способно поддержать восходящий тренд. Впрочем, индикатор RSI по-прежнему демонстрирует дивергенцию и находится вблизи зоны перекупленности, поэтому покупателям стоит проявлять осторожность".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.