Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Займера на уровне 170 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций МФК "Займер" на уровне 170 рублей за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика Натальи Мильчаковой.

Компания объявила о приобретении за 490 млн руб. коммерческого инвестиционного банка "Евроальянс", зарегистрированного в Иваново.

Интеграция этого бизнеса позволит "Займеру" оказывать банковские услуги. В планах компании после завершения поглощения, отмечает эксперт, разработка новых технологических решений, направленных на проведение расчетов для физлиц и бизнеса, поскольку транзакционный бизнес дополняет стратегию по кредитованию.

Исходя из стоимости сделки к размеру собственного капитала "Евроальянса", получается, что МФК приобрела банк со значением коэффициента P/BV (капитализация/балансовая стоимость активов) 1,1. Таким образом, констатирует Мильчакова, дисконт составил 34%.

"На наш взгляд, сделка не сможет существенно облегчить для "Займера" конкуренцию с более крупными кредитными организациями, в том числе и в сегменте финтех-решений. В этой сфере компании придется конкурировать не только с банками, но и с экосистемами, созданными при участии лидеров финсектора. Кроме того, синергетический эффект от поглощения проявится не ранее, чем полностью завершится интеграция приобретенной компании в бизнес МФК, - пишет аналитик инвестиционной компании в обзоре. - С учетом этого в моменте рынок достаточно скептически воспринял сообщение о сделке. Возможно, что инвесторы также опасаются, что в связи с активностью на рынке M&A у эмитента могут возникнуть сложности с выплатой дивидендов".

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