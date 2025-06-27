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27 июня 2025 года 15:03
Вероятность сохранения текущего уровня ставки ЦБ РФ в июле пока выше, чем ее снижение - Райффайзенбанк
Вероятность сохранения ключевой ставки Банка России без изменений (на уровне 20% годовых) по итогам июльского заседания пока остается выше, чем ее снижение, считают аналитики Райффайзенбанка. "Если инфляция за июнь окажется на уровне недельных оценок, есть хорошие шансы на возобновление снижения сезонно сглаженных темпов роста м/м (0,32% м/м в июне против 0,45% м/м в мае и 0,4% м/м в апреле). Напомним, Э. Набиуллина отметила, что дезинфляция происходит быстрее ожиданий ЦБ, а инфляционные ожидания населения в июне снизились, - указывают эксперты в материале. - Вместе с тем в четверг К. Тремасов заявил, что регулятор продолжит смягчение политики, лишь убедившись в устойчивости замедления инфляции, подчеркнув, что сохраняются и внутренние, и внешние риски. Впрочем, осторожность Банка России неудивительна. Регулятор не хочет допустить формирования избыточно оптимистичных ожиданий по монетарной политики и смягчения денежно-кредитных условий (пока ожидания рынка ОФЗ, по нашим оценкам, улучшились лишь немного)". На взгляд аналитиков, решение снизить или сохранить ключевую ставку в июле пока не предопределено и будет приниматься непосредственно перед заседанием - будут оценены и геополитические риски, и движение рубля, и статистика по инфляции. "Вместе с тем пока, как мы полагаем, вероятность сохранения ставки остается выше. Дело в том, что рынок воспримет второе снижение ставки подряд как мощный сигнал к дальнейшему смягчению и уже в меньшей степени будет обращать внимание на предостерегающие и осторожные комментарии и сигналы ЦБ РФ", - говорится в обзоре экспертов Райффайзенбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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