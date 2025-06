Nasdaq обновил рекорд

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы стран АТР в основном снижаются в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу утром, но завершают неделю в минусе.

Американские фондовые индексы выросли в четверг, при этом значение Nasdaq Composite обновило исторический максимум.

Поддержку рынку оказало ослабление геополитической напряженности в мире, рост котировок акций технологических гигантов, а также ожидания, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки раньше, чем предполагалось. Это компенсировало слабые статданные, отмечают эксперты.

Президент США Дональд Трамп, недовольный председателем Федрезерва Джеромом Пауэллом, может назвать имя следующего руководителя американского ЦБ заблаговременно, пишет The Wall Street Journal. Полномочия нынешнего главы ФРС истекают в мае следующего года.

По данным источников издания, Трамп думает о том, чтобы объявить преемника Пауэлла уже в сентябре-октябре или даже летом текущего года. Это довольно рано, так как обычно имя следующего главы ФРС называется за три-четыре месяца до истечения срока службы предыдущего. Преждевременное объявление позволит выбранному кандидату влиять на ожидания инвесторов относительно будущих изменений базовой процентной ставки и ослабит позиции Пауэлла, отмечает WSJ.

ВВП США в первом квартале сократился на 0,5% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли. Ранее сообщалось о менее существенном снижении - на 0,2%. При этом аналитики не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки, по данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 10 тыс. - до 236 тыс., сообщило Минтруда. Это минимальный показатель за последние пять недель. Эксперты в среднем ожидали сохранения показателя на уровне предшествующей недели - 245 тыс.

При этом число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 14 июня, увеличилось до 1,974 млн (максимальный показатель с ноября 2021 года) по сравнению с 1,937 млн неделей ранее.

Цена акций Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) выросла на 2,4%, Super Micro Computer Inc. - на 5,7%, Dell Technologies (SPB: DELL) - на 4,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,5%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,1%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,7%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,9%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,3%.

Котировки бумаг Acuity Brands (SPB: AYI) повысились на 5,8%. Производитель решений для освещения и управления зданиями в третьем финквартале (март-май) получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков.

Производитель клеев, покрытий и герметиков H.B. Fuller Co. (SPB: FUL) во втором финквартале (март-май) сократил чистую прибыль на 18,5%, однако скорректированный показатель оказался лучше прогноза. Стоимость акций компании взлетела за день на 10,8%.

Производитель специй и приправ McCormick & Co. (SPB: MKC) во втором финквартале (март-май) сократил чистую прибыль на 5%, но она превзошла ожидания аналитиков. Цена акций компании ушла вверх на 5,3%.

Бумаги Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) подорожали на 0,6%. Аптечная сеть, находящаяся в процессе поглощения инвестфондом, в третьем финквартале (март-май) получила чистый убыток, но скорректированная прибыль и выручка превысили предположения экспертов.

Кроме того, выросли в цене бумаги нефтепроизводителей, включая Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 1,5%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,8%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 2,1%.

Между тем котировки акций Tesla (SPB: TSLA) снизились на 0,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,3%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1,3%, Abbott Laboratories (SPB: ABT) - на 2,7%, CBOE Global Markets Inc. - на 1,8%, Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) - на 0,5%, eBay (SPB: EBAY) - на 1,1%.

Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 404,41 пункта (на 0,9%) и составил 43386,84 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов повысилось на 48,86 пункта (на 0,8%) - до 6141,02 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 194,36 пункта (на 0,97%) и завершил сессию на отметке 20167,91 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в пятницу, за исключением японского индикатора.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают новые заявления президента США Дональда Трампа, который сообщил о подписании торгового соглашения с Китаем.

Позднее министр торговли США Говард Латник пояснил, что речь идет о соглашении, закрепившем договоренности по тарифам, достигнутые на переговорах в Женеве и Лондоне, а не о всеобъемлющей торговой сделке между двумя странами.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:14 мск снизился на 0,47%, гонконгский Hang Seng - на 0,25%.

Наиболее существенное повышение котировок - на 6,6% - на Гонконгской фондовой бирже показывают акции Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology, предоставляющей ИТ-услуги в медицинской сфере. Цена акций производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) Corp. поднимается на 5,3%, производителя цветных металлов Zijin Mining Group Co. - на 3,7%.

Оператор популярного сервиса обмена короткими видео Kuaishou Technology наращивает капитализацию на 2,1%, текстильная Shenzhou International Group Holdings - на 1,9%, чипмейкер Semiconductor Manufacturing International - на 1,6%.

Рыночная стоимость образовательной New Oriental Education & Technology Group сокращается на 3,3%, страховщика China Life Insurance - на 2,9%, China Merchants Bank - на 2,8%, фармацевтической WuXi AppTec Co. - на 2,5%.

Бумаги автопроизводителей Geely и BYD Co. дешевеют на 0,4% и 1,1% соответственно, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,3%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 0,5%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:20 мск повысилось на 1,41%.

Как показали опубликованные в пятницу данные, розничные продажи в Японии в мае выросли на 2,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В апреле продажи увеличились на 3,5%. Подъем продаж был отмечен по итогам 38-го месяца подряд, при этом темп роста был самым низким с февраля. Относительно предыдущего месяца продажи сократились на 0,2% после роста на 0,7% в апреле.

Между тем безработица в стране в мае составила 2,5%, как и месяцем ранее. Количество безработных уменьшилось на 40 тыс. - до 1,72 млн человек, число занятых выросло на 33 тыс. и достигло рекордных 68,37 млн человек. На 100 соискателей работы в мае приходилось 124 открытых вакансии, что ниже апрельского значения 126.

Наибольший рост среди компонентов индекса демонстрирует производитель автомобильных шин Yokohama Rubber (+7,9%).

Акции автопроизводителей Honda Motor и Nissan Motor дорожают на 2,9% и 4,1% соответственно.

В технологическом секторе Disco увеличивает капитализацию на 7,4%, Tokyo Electron - на 4,9%, Sumco Corp. - на 2,9%, Lasertec - на 2,3%, SoftBank Group - на 2%. Бумаги Advantest дешевеют на 0,9%.

Южнокорейский Kospi к 8:21 мск опустился на 1,12%.

Акции чипмейкера SK Hynix снижаются в цене на 3,2%, сталелитейной Posco - на 3%, автомобильной Hyundai Motor - на 2,9%.

Бумаги Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, дорожают на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,19%.

Значительный рост в составе индекса демонстрируют котировки акций горнодобывающих компаний, в том числе Rio Tinto - на 4,7%, BHP - на 3,9%, Fortescue - на 3,1%.

Цены на нефть повышаются в пятницу, но завершают неделю в значительном минусе.

Режим прекращения огня между Ираном и Израилем держится, что ослабляет опасения трейдеров в отношении возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока. Между тем данные из США показывают рост спроса на топливо в ходе летнего автомобильного сезона.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,836 млн баррелей, бензина - на 2,075 млн баррелей, дистиллятов - на 4,066 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $68,21 за баррель, что на $0,48 (0,71%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,05 (0,07%), до $67,73 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,48 (0,74%), до $65,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,32 (0,49%), до $65,24 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 12%, WTI - на 11%.

"Нефтяной рынок завершает бурную неделю, в ходе которой он с поразительной скоростью сбросил всю премию за риск, связанную с войной на Ближнем Востоке, - отмечает главный аналитик Phillip Nova Pte в Сингапуре Приянка Сачдева. - Обстановка в регионе становится менее напряженной, и внимание трейдеров переключается на торговые переговоры и решения ОПЕК".

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе выступления в Белом доме в четверг, что Вашингтон подписал торговое соглашение с Пекином. Министр торговли США Говард Латник пояснил Bloomberg TV, что подписание, которое упоминал Трамп, состоялось два дня назад. Оно закрепило договоренности по тарифам, достигнутые США и Китаем на переговорах в Женеве в мае и в Лондоне в июне, и не было всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами, добавил Латник.

На следующие выходные запланировано очередное заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение относительно объемов добычи в августе.