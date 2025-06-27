Рубль утром умеренно дешевеет в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 27 июня. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в пятницу, рубль умеренно дешевеет перед выходными днями. Поддержку ему продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9595 руб. (+4,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,52 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль может сделать существенный шаг к середине диапазона 10,5-11 руб./юань на торгах в пятницу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт отмечает, что для национальной валюты основным фактором продолжает оставаться интерес к рублевым активам, что подтверждается повышенным спросом на аукционах по размещению ОФЗ.

Это позволило рублю весь июнь провести у локальных максимумов на фоне снижения волатильности. При этом, обращает внимание Зварич, в последние сессии, несмотря на дополнительную поддержку в виде спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, рублю пока так и не удалось продолжить волну укрепления и выйти к новым максимумам.

"Пик налоговых выплат приходится на 30 июня и в пятницу еще возможна активизация продаж со стороны экспортеров, что может поспособствовать росту национальной валюты, - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - В сложившейся ситуации ожидаем, что пара юань/рубль в ходе торгов может скомпенсировать рост четверга и сделать существенный шаг к середине диапазона 10,5-11 руб./юань".

ЦБ РФ сохраняет осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики, продолжит снижать ставку, убедившись в устойчивости тренда по замедлению инфляции, пока видит в динамике цен риски, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Чебоксарском экономическом форуме.

Банк России в июне вопреки ожиданиям большинства участников рынка снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 20% годовых.

"Да, мы снизили ставку на июньском заседании, но мы пока смотрим весьма осторожно на дальнейшую траекторию ключевой ставки", - отметил советник председателя ЦБ.

Прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год (19,5-21,5%) предполагает, что "к концу года ставка может еще на несколько пунктов снизиться", добавил он.

"Но только в том случае, если все будет развиваться в соответствии с нашим базовым прогнозом, если не прилетят какие-то черные лебеди, не произойдут какие-то новые шоки, экономика не столкнется с какими-то новыми шоками", - подчеркнул Тремасов.

Цены на нефть повышаются в пятницу, но завершают неделю в значительном минусе. С начала этой недели Brent подешевела на 12%, WTI - на 11%.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $68,3 за баррель, что на 0,87% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,89%, до $65,8 за баррель.

Режим прекращения огня между Ираном и Израилем держится, что ослабляет опасения трейдеров в отношении возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока. Между тем данные из США показывают рост спроса на топливо в ходе летнего автомобильного сезона.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,836 млн баррелей, бензина - на 2,075 млн баррелей, дистиллятов - на 4,066 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны.

На следующие выходные запланировано очередное заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение относительно объемов добычи в августе.