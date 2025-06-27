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27 июня 2025 года 09:58

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики из-за влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе неопределенности относительно дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, с одной стороны, и спада напряженности на Ближнем Востоке, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

ЦБ РФ сохраняет осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики, продолжит снижать ставку, убедившись в устойчивости тренда по замедлению инфляции, пока видит в динамике цен риски, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Американские фондовые индексы выросли в четверг, при этом значение Nasdaq Composite обновило исторический максимум. Поддержку рынку оказало ослабление геополитической напряженности в мире, рост котировок акций технологических гигантов, а также ожидания, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки раньше, чем предполагалось. Это компенсировало слабые статданные, отмечают эксперты.

Президент США Дональд Трамп, недовольный председателем Федрезерва Джеромом Пауэллом, может назвать имя следующего руководителя американского ЦБ заблаговременно, пишет The Wall Street Journal. Полномочия нынешнего главы ФРС истекают в мае следующего года. По данным источников издания, Трамп думает о том, чтобы объявить преемника Пауэлла уже в сентябре-октябре или даже летом текущего года. Это довольно рано, так как обычно имя следующего главы ФРС называется за три-четыре месяца до истечения срока службы предыдущего. Преждевременное объявление позволит выбранному кандидату влиять на ожидания инвесторов относительно будущих изменений базовой процентной ставки и ослабит позиции Пауэлла, отмечает WSJ.

ВВП США в I квартале сократился на 0,5% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли. Ранее сообщалось о менее существенном снижении - на 0,2%. При этом аналитики не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 10 тыс. - до 236 тыс. Это минимальный показатель за последние пять недель. Эксперты в среднем ожидали сохранения показателя на уровне предшествующей недели - 245 тыс. При этом число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 14 июня, увеличилось до 1,974 млн (максимальный показатель с ноября 2021 года) по сравнению с 1,937 млн неделей ранее.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в пятницу, за исключением японского индикатора. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:14 мск снизился на 0,47%, гонконгский Hang Seng - на 0,25%. Южнокорейский Kospi к 8:21 мск опустился на 1,12%. Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,2%. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:20 мск повысилось на 1,4%. Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают новые заявления президента США Дональда Трампа, который сообщил о подписании торгового соглашения с Китаем. Позднее министр торговли США Говард Латник пояснил, что речь идет о соглашении, закрепившем договоренности по тарифам, достигнутые на переговорах в Женеве и Лондоне, а не о всеобъемлющей торговой сделке между двумя странами.

В свою очередь мировые цены на нефть повышаются в пятницу, но завершают неделю в значительном минусе. Режим прекращения огня между Ираном и Израилем держится, что ослабляет опасения трейдеров в отношении возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока. Между тем данные из США показывают рост спроса на топливо в ходе летнего автомобильного сезона. Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,836 млн баррелей, бензина - на 2,075 млн баррелей, дистиллятов - на 4,066 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $68,17 за баррель, что на 0,65% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на 0,07%, до $67,73 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,64%, до $65,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,49%, до $65,24 за баррель. С начала этой недели Brent подешевела на 12%, WTI - на 11%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,329 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,789 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 июня вырос на 0,13% и составил 114,44 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,16%, поднявшись до 1097,91 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-28" (+0,59%), "РЖД-001P-06R" (+0,59%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,45%) и "ГК Самолет БО-П11" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "Селигдар-001P-01" (MOEX: SELG) (-0,25%), "АФК Система-1Р-09" (-0,24%) и "Автодор-003Р-01" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) Финанс" завершило размещение 10-летних облигаций серии 003P-12 с офертой через примерно 2,6 года (960 дней) объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19 июня. Ставка купонов до оферты была установлена на уровне 15,55% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 16,71% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

ООО "ЭнергоТехСервис" завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии 001P-07 и выпуска серии 001P-08 со сроком обращения 3,5 года объемом по 1 млрд рублей каждый. Сбор заявок на эмиссии прошел 19 июня. По выпуску серии 001Р-07 предусмотрена оферта через 2 года, серии 001Р-08 - через 1,5 года. По облигациям серии 001P-07 будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Ставка купонов установлена до оферты на уровне 21% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 23,14% годовых. По выпуску серии 001P-08 - переменные ежемесячные купоны, рассчитываемые по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 450 базисных пунктов.

Альфа-банк совместно с АО "ДОМ.РФ" провел первую сделку по секьюритизации ипотечного портфеля на сумму 35,4 млрд рублей. Эмитентом облигаций серии БО-001P-54 с поручительством госкомпании выступило ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент". Ставка купона по облигациям по итогам размещения установлена на уровне: ключевая ставка + 0,96% годовых. Срок обращения выпуска - 30,4 года. В покрытие облигаций включено более 10,2 тыс. кредитов банка, выданных по программам льготного ипотечного кредитования на покупку 526 тыс. кв. м жилья.

Транспортно-логистическая группа "Монополия" установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-05 со сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 500 млн рублей на уровне 25,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 28,71% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 26 июня. Техразмещение запланировано на 30 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль" (MOEX: DMOB) (MOEX: DELI)) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 2 млрд рублей на уровне 20% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 21,94% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 26 июня. Техразмещение запланировано на 1 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

ООО "Магистраль двух столиц" установило ставку 40-го купонного периода по облигациям с залоговым обеспечением серии А1 на уровне 13,23% годовых, серии А2 - на уровне 12,73% годовых. Выпуск серии А1 объемом 7,5 млрд рублей был размещен в мае 2015 года, серии А2 на 5,5 млрд рублей - в мае 2016 года. Срок обращения выпусков - 15 лет. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "Феррум" установило ставку 23-го купона облигаций серии БО-01-001P на уровне 26,5% годовых. Компания в сентябре 2024 года завершила размещение выпуска номинальным объемом 250 млн рублей, реализовав 40,93% эмиссии на 102,313 млн рублей. Размещение 5-летних облигаций продолжалось с 5 октября 2023 года. Ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 16,75% годовых, ставка 13-го купона - 20% годовых. Ставки 14-25-го купонов переменные, формула для расчета: ключевая ставка Банка России, действующая на дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6,5% годовых. Купоны ежемесячные.

ГК "Автодор" выставила на 17 июля оферты по облигациям серий БО-003Р-03, БО-004Р-01 и БО-005Р-01. Период предъявления облигаций к оферте - с 7 по 11 июля включительно, прием осуществляется в течение рабочих дней. Количество приобретаемых бумаг серии БО-003Р-03 - до 4 млн штук, цена приобретения - 94,62% от номинала; серии БО-004Р-01 - до 833 тыс. 871 штук, цена - 90,64% от номинала; серии БО-005Р-01 - до 20 млн штук, цена - 93,03% от номинала. Трехлетний выпуск серии БО-003Р-03 на 4 млрд рублей был размещен в феврале 2023 года. Ставка полугодовых купонов составляет 10,3% годовых до погашения. Пятилетний выпуск серии БО-004Р-01 на 5 млрд рублей был размещен в сентябре 2021 года. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 7,95% годовых до погашения. Трехлетний выпуск серии БО-005Р-01 номинальным объемом при размещении 20 млрд рублей был размещен в июне 2023 года. С учетом амортизации объем выпуска в обращении - 16 млрд рублей (номинал - 800 рублей). Ставка полугодовых купонов до погашения - 10,31% годовых.

ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) приняло решение досрочно погасить три выпуска облигаций серий БО-07, БО-22 и БО-23 общим объемом 40 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 14-го купонного периода. Все выпуски были размещены в июле 2018 года. Срок обращения серии БО-07 - 15 лет, объем - 10 млрд рублей; серий БО-22 и БО-23 - 30 лет, объем - по 15 млрд рублей каждая. Ставка 1-14-го полугодовых купонов всех серий была установлена в размере 8,1% годовых, по выпускам были выставлены плановые оферты на выкуп с исполнением 29 июля 2025 года, которые эмитент заменил call-опционами.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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