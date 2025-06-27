Прогнозная цена акций Диасофта на горизонте года - 3800 руб. - Freedom Finance Global

Новая прогнозная стоимость акций "Диасофта на горизонте года составляет 3800 рублей за штуку, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

IT-корпорация опубликовала неоднозначные результаты за 2024 финансовый год по МСФО, завершившийся 31 марта 2025 года. Показатели компании оказались ниже прогнозов консенсуса аналитиков на 10-20%, что разочаровало в итоге фондовый рынок, констатирует эксперт.

"Большими плюсами для будущего роста капитализации компании являются, как мы считаем, невысокий уровень ее долговой нагрузки и выплата дивидендов. Наша новая целевая цена акций "Диасофта" на годовом горизонте составляет 3800 рублей за штуку", - пишет Мильчакова в обзоре.

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