Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать " для акций Ленты

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать " для акций МКПАО "Лента", компания в настоящее время справедливо оценена по фундаментальным показателям, говорится в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Покупка челябинской розничной сети "Молния" в целом соответствует стратегии "Ленты" по дальнейшей диверсификации форматов, а также усиливает позиции в уральском регионе. В целом мы смотрим на приобретение позитивно, но отмечаем, что эффект от сделки ограничен: масштаб покупаемого актива невелик относительно эмитента. На текущих уровнях считаем "Ленту" справедливо оцененной по фундаментальным показателям и сохраняем рейтинг "держать", - пишет эксперт.

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