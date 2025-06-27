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27 июня 2025 года 10:25

Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Сегежа Групп

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций "Сегежа Групп", учитывая неблагоприятную рыночную конъюнктуру как на внутреннем, так и на внешних рынках, сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды.

"Опубликованные результаты эмитента за 1К25 по МСФО оказались близки к нашим прогнозам, поэтому мы оцениваем их нейтрально", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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