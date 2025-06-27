Курс рубля может сделать существенный шаг к середине диапазона 10,5-11 руб./юань в пятницу - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может сделать существенный шаг к середине диапазона 10,5-11 руб. за юань на торгах в пятницу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт отмечает, что для национальной валюты основным фактором продолжает оставаться интерес к рублевым активам, что подтверждается повышенным спросом на аукционах по размещению ОФЗ.

Это позволило рублю весь июнь провести у локальных максимумов на фоне снижения волатильности. При этом, обращает внимание Зварич, в последние сессии, несмотря на дополнительную поддержку в виде спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, рублю пока так и не удалось продолжить волну укрепления и выйти к новым максимумам.

"Пик налоговых выплат приходится на 30 июня и в пятницу еще возможна активизация продаж со стороны экспортеров, что может поспособствовать росту национальной валюты, - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - В сложившейся ситуации ожидаем, что пара юань/рубль в ходе торгов может скомпенсировать рост четверга и сделать существенный шаг к середине диапазона 10,5-11 руб. за юань".

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