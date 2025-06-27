Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- прибыль промышленных предприятий Китая в мае;

- ВВП Великобритании в 1К25;

- саммит лидеров ЕС, возможно утверждение 18-го пакета антироссийских санкций;

- базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в мае;

- окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июнь;

- собрание акционеров "Сургутнефтегаза", МКПАО "Т-Технологии", "Евротранса" и Совкомбанка по дивидендам;

- последний день торгов бумагами Etalon в режиме Т+1 перед редомициляцией.

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