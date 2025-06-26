Рынок акций РФ поднялся к 2800п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и металлов из-за ослабления доллара

Москва. 26 июня. Рынок акций РФ в четверг вырос на улучшении сырьевой конъюнктуры (подорожали нефть и металлы) благодаря ослаблению доллара на Forex, а также на надеждах на смягчение монетарной политики ЦБ РФ в июле в условиях замедления инфляции; сдерживающими факторами для покупателей остаются риски новых антироссийских санкций Запада и нерешенность вопроса о мирном урегулировании конфликта на Украине. Индекс МосБиржи в течение дня протестировал рубеж 2800 пунктов, но удержать его не смог; лидировали в росте бумаги металлургов во главе с акциями ОК "Русал" (+3%), "Норникеля" (+2,9%) и "Эн+ груп" (+2,8%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2797,27 пункта (+0,2%, максимум сессии - 2803,45 пункта), индекс РТС - 1126,69 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 июня, составил 78,2117 руб. (+1,58 копейки).

Подорожали также акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,6% "префы"), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,1%).

Подешевели акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,2% "префы").

Вышедшие накануне после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 17 по 23 июня составила 0,04% после также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня. С начала месяца рост цен к 23 июня составил 0,12%, с начала года - 3,68%.

Из данных за 23 дня июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 июня замедлилась до 9,41% с 9,60% на 16 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 9,47% с 9,59% на 16 июня, если ее определять из среднесуточных данных за июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Конфликт на Украине не получилось урегулировать быстро, так как он сложный, заявил в среду президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге. По словам Трампа, трудности есть с президентом РФ Владимиром Путиным, были проблемы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп на закрытом заседании саммита НАТО в Гааге призвал страны альянса предпринять действия для украинского урегулирования, поскольку ситуация полностью вышла из-под контроля, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что для решения украинского конфликта необходимо усилить экономическое давление на Москву, и призвал США ввести новые санкции вслед за Евросоюзом. "Мы должны повысить уровень экономического давления на Москву. Европейский союз занимается этим, и завтра, наконец, дадут ход 18-му пакету санкций. Но одного этого пакета не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в санкциях", - сказал Мерц на пресс-конференции в среду после саммита НАТО в Гааге.

По его словам, Сенат США в ближайшие дни проголосует по законопроекту об антироссийских санкциях. Мерц сообщил, что встретился "на полях" саммита с президентом США Трампом и попросил его лично одобрить новые ограничения против РФ. Мерц также отметил, что считает экономическое давление на Россию единственным путем, ведущим к завершению украинского кризиса. "Военного решения этого конфликта не существует", - подчеркнул он.

В понедельник портал 24.hu со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против РФ. Также 24 июня официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Арианна Подеста заявила, что ЕК сделала свое предложение по дальнейшему понижению "потолка" цен на российскую нефть, и оно будет предложено вниманию лидеров стран ЕС на саммите Евросоюза 26-27 июня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в четверг, что на данный момент нет никаких подвижек с определением даты третьего раунда российско-украинских переговоров, это может стать известно после завершения обмена пленными.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индексу МосБиржи удалось протестировать рубеж 2800 пунктов, но уверенного роста не последовало из-за неуверенности покупателей - рубль остается крепким, а геополитические сигналы противоречивы. Из положительных факторов можно отметить свежие данные Росстата о замедлении потребительской инфляции в годовом выражении, считает эксперт.

На мировых площадках инвесторы перешли к более осторожной торговле. Критика американского президента Трампа в адрес главы Федрезерва Пауэлла снова тревожит инвесторов. На этом фоне индекс доллара DXY опустился на 3-летние минимумы - ниже 97 пунктов. Финальная оценка ВВП США за I квартал была ухудшена до минус 0,5% кв/кв, промежуточная оценка предполагала менее сильное снижение - на 0,2%. В пятницу по итогам саммита лидеров ЕС может быть объявлено о введении очередного пакета антироссийских санкций, в США будут опубликованы данные по потребительским расходам за май, ФРС обнародует результаты стресс-тестирования банков. На российском рынке целый ряд компаний проведут ГОСА, посвященные утверждению дивидендов ("ИКС 5" (MOEX: X5), "Сургутнефтегаз", "Т-Технологии", Совкомбанк (MOEX: SVCB), "Группа Астра" (MOEX: ASTR) и другие), напомнил Шепелев.

"При отсутствии важных новостей пятничные торги могут также пройти нейтрально. Прогноз по индексу МосБиржи на 27 июня - 2725-2825 пунктов", - считает представитель "БКС МИ".

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, на мировых фондовых площадках в четверг наблюдаются смешанные настроения - инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке на фоне соблюдения режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Президент США усилил давление на главу ФРС Джерома Пауэлла, публично критикуя его и озвучивая возможных преемников, что вызвало тревогу за независимость ФРС и привело к ослаблению доллара.

Пауэлл на слушаниях в Сенате 25 июня заявил, что ФРС должна учитывать риск того, что инфляция, вызванная тарифами, может оказаться более устойчивой, чем предполагается. Он подчеркнул, что в условиях введения новых торговых пошлин и внешнеэкономической нестабильности Центральный банк не должен спешить со снижением ставок, пока не станет ясно, как именно эти меры повлияют на цены и поведение бизнеса.

Индекс МосБиржи консолидируется вблизи 2800 пунктов. На рынок все еще оказывает давление сохраняющаяся неопределенность относительно конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Также на этой неделе может быть принят 18-й пакет санкций ЕС против России. Индекс МосБиржи на дневном таймфрейме превысил верхнюю линию сходящегося треугольника в зоне 2770 пунктов. Если индексу удастся закрепиться выше данной отметки, следующим уровнем сопротивления станет район 2860 пунктов. При отсутствии позитивного новостного фона индекс МосБиржи может уйти вниз к уровню поддержки 2705 пунктов, считает представитель "Финама".

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ сохраняет попытки подрасти, сдерживают покупателей ожидаемые новости в отношении 18-го пакета антироссийских санкций ЕС.

Акции "Русала" и "Эн+ груп" в четверг получили поддержку от достижения ценами на алюминий ранее на этой неделе максимума с марта текущего года ($2598,4 за тонну). В менеджменте "Русала" также отметили, что компания для компенсации резкого сокращения поставок глинозема после потери ряда активов теперь инвестирует в другие глиноземные производства. По словам представителей менеджмента, в "Русале" в 2025 году отдают предпочтение рефинансированию долга в размере 3,8 млрд руб. и новым проектам вместо выплаты дивидендов. От дивидендов за 2024 год также воздержались в "Эн+ груп", отметила аналитик.

Нефть в четверг также растет в ожидании новых геополитических и экономических драйверов движения. Восстановление среднесрочного восходящего тренда на рынке пока остается под вопросом.

Для индексов МосБиржи и РТС сопротивлениями выступают уровни 2800 и 1125 пунктов соответственно. Очередной блок ограничений ЕС, вероятно, затронет прежде всего энергетический и банковский сектор России, а также суда российского флота, полагает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX растут на 0,3-0,6%, CAC 40 просел менее чем на 0,1%) и Штаты (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,6%).

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф надеется, что перемирие между Ираном и Израилем будет способствовать мирному урегулированию ситуации между Украиной и Россией. "Я думаю, (...) что это может относиться и к России с Украиной", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.

В Кремле считают неуместными параллели между урегулированием ирано-израильского конфликта с ситуацией вокруг Украины, "мир через силу" - тезис вряд ли применимый, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ночь на вторник, 24 июня (по московскому времени) президент США Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже обе страны подтвердили перемирие.

Трамп анонсировал на следующей неделе переговоры с Ираном и отметил, что заключение соглашения по атому не является единственным желаемым итогом встречи. "Мы отправимся поговорить с ними на следующей неделе. Может быть, мы заключим соглашение", - сказал Трамп на пресс-конференции в среду после саммита НАТО в Гааге, не назвав конкретную дату.

Говоря о возможности Тегерана восстановить ядерные объекты, Трамп заявил на саммите НАТО, что в таком случае они вновь подвергнутся американским ударам. При этом Трамп выразил уверенность, что пока нет повода для беспокойства, так как иранская ядерная программа, по его оценкам, отброшена на десятилетия назад, восстановить объекты будет затруднительно.

Тем временем, ВВП США в I квартале 2025 года сократился на 0,5% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось о менее существенном снижении - на 0,2%. Аналитики не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены ускорили рост на фоне противоречивых сигналов относительно ситуации вокруг Ирана.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $68,79 за баррель (+1,7% и +0,8% накануне), июльская цена фьючерса на WTI - $66,2 за баррель (+2% и +0,9% в среду).

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники в официальных кругах, что европейские страны располагают разведывательной информацией, согласно которой большинство запасов обогащенного урана в Иране уцелело, несмотря на бомбардировки США.

Президент США Трамп, однако, отрицает сообщения о том, что Иран мог вывести обогащенный уран со своих ядерных объектов перед американскими авиаударами.

Поддержку нефтяному рынку в четверг также оказывает ослабление доллара США относительно основных мировых валют.

Между тем, "медвежьи" факторы могут снова выйти на первый план, учитывая скорое заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение относительно темпов наращивания добычи в августе, говорится в обзоре Citigroup. Аналитики банка подтвердили прогноз стоимости Brent на третий квартал на уровне $66 за баррель, на четвертый квартал - $63 за баррель.

Президент США Трамп накануне анонсировал переговоры по атому с Ираном, но конкретной даты не назвал. Трамп также отметил, что не против того, чтобы Иран продавал нефть, в частности, Китаю.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 5,836 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 750 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 464 тыс. баррелей после снижения на 995 тыс. баррелей неделей ранее.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг выросли акции ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (+7,6%), ПАО "ВИ.ру" (MOEX: VSEH) (+4,3%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+2,5%), ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (+2%).

Подешевели бумаги "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,3%, до 2,18 рубля), ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (-2,2%).

Акционеры ПАО "Мосэнерго" не приняли решение по дивидендам за 2024 год, сообщила накануне компания по итогам годового собрания. Необходимое число голосов для принятия решения не было набрано, говорится в сообщении. Ранее совет директоров "Мосэнерго" рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 0,226 руб. на обыкновенную акцию. Общая сумма выплат могла составить 8,99 млрд руб. (82,8% чистой прибыли по РСБУ).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,93 млрд рублей (из них 6,17 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 4,14 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,12 млрд рублей на акции "Т-Технологии").