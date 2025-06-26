Рубль днем умеренно дешевеет в паре с юанем, продолжает торговаться в узком диапазоне в ожидании новых драйверов

Москва. 26 июня. Китайский юань несколько укрепляется на Московской бирже днем в четверг, рубль опускается в ожидании новых драйверов к более сильным движениям. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,951 руб., что на 6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 33 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,59 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 83 копейки, до 91,9 руб./EUR1.

Валютная пара юань/рубль будет двигаться в диапазоне 10,5-11 руб. за юань в конце текущей недели, возможен уход курса к его нижней границе, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Рубль, по нашим оценкам, остается неоправданно сильным, исходя из текущих макроэкономических метрик. Однако текущая рыночная конъюнктура (ввиду близости выплаты июньских налогов, предполагающей некоторую активизацию продаж со стороны экспортеров), пока заставляет опасаться развития укрепления. Допускаем, что в конце недели курс юаня все-таки может направиться к нижней границе нашего целевого диапазона 10,5-11 руб." - пишет эксперт в комментарии.

Инфляция в РФ с 17 по 23 июня 2025 года составила 0,04% после также 0,04% с 10 по 16 июня, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 23 июня составил 0,12%, с начала года - 3,68%.

Из данных за 23 дня июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 июня замедлилась до 9,41% с 9,60% на 16 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 9,47% с 9,59% на 16 июня, если ее определять из среднесуточных данных за июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках ПМЭФ-2025 заявил журналистам, что инфляция замедляется быстрее ожиданий и пока идет по траектории ниже прогноза министерства в 7,6%.

Банк России, скорее всего, продолжит снижение ключевой ставки в июле текущего года, аргументы для ускорения шага ее снижения продолжают нарастать, говорится в обзоре аналитика банка ПСБ Дениса Попова.

Недельная инфляция на потребительском рынке не изменилась (0,04%), а оценочный годовой уровень показателя роста цен продолжил плавное снижение и уже составляет 9,5%, констатирует эксперт.

"Рост цен в промышленности зачастую является опережающим индикатором для ценовой динамики в потребительском сегменте. Полагаем, что сейчас именно тот случай, так как дефляционные процессы постепенно распространяются от сырьевых секторов к обрабатывающим и отражают системное охлаждение спроса, - пишет Попов в материале ПСБ. - Устойчивое падение цен в промышленности - это мощный сигнал к снижению устойчивости реальной экономики к высокой процентной ставке. Банк России продолжит снижение ключевой ставки в июле. Аргументы для ускорения шага снижения ставки продолжают нарастать".

Цены на нефть остаются в небольшом плюсе днем четверг, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $68,1 за баррель, что на 0,66% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,75%, до $65,4 за баррель.

Президент США Дональд Трамп накануне анонсировал переговоры по атому с Ираном. "Мы отправимся поговорить с ними на следующей неделе. Может быть, мы заключим соглашение", - сказал Трамп на пресс-конференции в среду после саммита НАТО в Гааге. Однако конкретной даты он не назвал.

Внимание участников рынка также постепенно смещается на следующее заседание ОПЕК+, намеченное на 6 июля. На нем альянс примет решение относительно объемов добычи в августе.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 5,836 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 750 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 464 тыс. баррелей после снижения на 995 тыс. баррелей неделей ранее.