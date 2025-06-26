Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики из-за влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе неопределенности относительно дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, с одной стороны, и спада напряженности на Ближнем Востоке, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Конфликт на Украине не получилось урегулировать быстро, так как он - сложный, заявил в среду президент США Дональд Трамп. "Это оказалось более сложным, чем считалось", - сказал он на пресс-конференции в Гааге, отвечая на вопрос журналиста о том, почему у него не получилось, как он обещал в ходе предвыборной кампании, решить украинский кризис за сутки. "Трудности есть с президентом Путиным", - отметил Трамп. Также он подчеркнул, что "были проблемы с Зеленским". "Нужно, чтобы Путин согласился завершить это", - добавил президент США.

Трамп на закрытом заседании саммита НАТО в Гааге призвал страны альянса предпринять действия для украинского урегулирования, так как считает ситуацию в зоне конфликта сложной, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источник. "По словам неназванного источника, на закрытом заседании саммита НАТО президент США сказал, что необходимо что-то предпринять для урегулирования конфликта на Украине, где ситуация полностью вышла из-под контроля", - говорится в сообщении.

В свою очередь спецпосланник президента США Стив Уиткофф надеется, что перемирие между Ираном и Израилем будет способствовать мирному урегулированию ситуации между Украиной и Россией. "Я думаю, (...) что это может относиться и к России с Украиной", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу CNBC. По его словам, он надеется, что "люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: "Знаете что, мы тоже хотим быть частью такого мирного процесса".

В ночь на вторник 24 июня (по московскому времени) президент США Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже обе страны подтвердили перемирие.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в среду, трейдеры оценивали ситуацию в геополитике, макроэкономические и корпоративные новости. Поддержку рынку оказывало прекращение огня между Израилем и Ираном. Перемирие, судя по всему, держится, несмотря на отдельные столкновения. Кроме того, инвесторы изучали данные о продажах новостроек в США в мае и следили за выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената.

Спрогнозировать влияние американских пошлин на инфляцию весьма сложно, заявил Пауэлл в ходе слушаний в банковском комитете. Тем не менее макроэкономические прогнозы регулятора отчасти отражают последствия американской внешнеторговой политики, добавил он. Руководитель Федрезерва также признал, что налогово-бюджетная политика может способствовать инфляции, отказавшись, однако, от дальнейших комментариев об их связи. Некоторые сенаторы в ходе слушаний подвергли критике бюджетный законопроект президента США Трампа. Вместе с тем Федререзрв не принимает во внимание дефицит бюджета США при принятии решений в отношении денежно-кредитной политики, отметил глава регулятора.

Продажи новых домов в США в мае уменьшились на 13,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 623 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило в среду министерство торговли. В апреле было реализовано 722 тыс. домов, а не 743 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения продаж в апреле до 690 тыс. с ранее объявленного апрельского уровня.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно в четверг. Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке после того, как Иран и Израиль договорились о прекращении огня. Президент США анонсировал на следующей неделе переговоры с Ираном и отметил, что заключение соглашения по атому не является единственным желаемым итогом встречи. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:15 мск увеличился на 0,03%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,6%. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:21 МСК повысилось на 1,5%. Южнокорейский Kospi к 8:19 МСК опустился на 1,04%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,11%.

Цены на нефть продолжают расти утром в четверг, инвесторы оценивают геополитическую ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке и официальные данные о запасах нефти в США. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $68,14 за баррель, что на 0,68% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на 0,8%, до $67,68 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени также на 0,68%, до $65,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,85% - до $64,92 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе уменьшились на 5,836 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 750 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 20 июня, снизились на 2,075 млн баррелей, дистиллятов - на 4,066 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 464 тыс. баррелей после снижения на 995 тыс. баррелей неделей ранее.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась всего в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 18,602 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,1 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 июня вырос всего на 0,04% и составил 114,29 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,07%, поднявшись до 1096,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+0,6%), "РЖД-001P-01R" (+0,59%) и "ГТЛК-001Р-14" (+0,48%), а в лидерах снижения - облигации "Новотранс-001Р-03" (-0,9%), "РЖД-001P-06R" (-0,57%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,51%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через год с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 июня. Ставка купонов была установлена в размере 18% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 19,56% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 27 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) увеличило объем размещения облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,8 года с 5 млрд рублей до 10 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 18% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 19,56% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 25 июня. Техразмещение запланировано на 27 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Воксис" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 500 млн рублей на уровне 24% годовых. Ориентиру соответствует доходность к первому call-опциону в размере 26,82% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Предусмотрены также call-опционы (возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента) через 1,5 года (540 дней) и 2,5 года (900 дней) с начала обращения и амортизация: в даты окончания 37-47-го купонного периода будет погашено по 8,3% от номинала, 8,7% в 48-й купонный период. Сбор заявок на выпуск прошел 25 июня. Техразмещение запланировано на 27 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "ДиректЛизинг" 1 июля начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 002Р-04 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 27,5% годовых. Ставки 2-60-го ежемесячных купонов плавающие, определяются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начале соответствующего купона, плюс 7,5% годовых. По выпуску предусмотрены амортизационная структура погашения: по 1,67% от номинала будет погашено в даты выплат 1-59-го купонов, а также call-опционы в даты окончания 10-го, 20-го, 30-го, 40-го и 50-го купонных периодов.

АО "Медскан" (входит в контур управления "Росатома") увеличило объем планируемого выпуска облигаций со сроком обращения 2,2 года серии 001Р-01 с "не менее 2 млрд рублей" до "не более 3 млрд рублей", а также снизило ориентир ставки 1-го купона с "не выше 22% годовых" до "не выше 20% годовых". Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 21,94% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск запланирован на 1 июля, он пройдет с 11:00 до 15:00 мск. Техразмещение запланировано на 4 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6. Выпуск размещается в рамках программы облигаций "Медскана" на 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в начале июня.

ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) не позднее 31 июля планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 500 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 22% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 24,36% годовых. Техразмещение пройдет не позднее 5 августа. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, он также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 24-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 21,67% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

НГК "Славнефть" выкупила по оферте 3 млн 344,978 тыс. облигаций серии 002Р-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 33,45% займа. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в июне 2022 года по ставке квартального купона 10,15% годовых до исполненной оферты. Перед офертой эмитент установил ставки последующих (13-22-го) купонов на уровне 18% годовых.

ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) установило объем приобретения облигаций серии БО-02-01 по оферте в количестве 29 млн 325,431 тыс. штук (почти 49% выпуска), цена приобретения - 101,5% от номинала. Общая сумма затрат на выкуп составит 29,765 млрд рублей плюс накопленный купонный доход. Дата исполнения оферты - 27 июня. Период предъявления бумаг к оферте проходил с 10:00 мск 18 июня до 15:00 мск 24 июня. Количество приобретаемых эмитентом облигаций составляло до 60 млн штук включительно. Пятилетний флоатер объемом 60 млрд рублей был размещен в ноябре 2024 года. По выпуску выплачиваются ежемесячные переменные купоны. Ставка 1-24-го купонов рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс премия 2% годовых (ставка 1-6-го купонов составила 23% годовых). Порядок расчета ставок действует до плановой оферты в ноябре 2026 года.

ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) 10 июля проведет общее собрание владельцев облигаций (ОСВО) серии БО-001Р-09 объемом 292,5 млрд рублей. ОСВО рассмотрит вопрос о согласии на внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг серии БО-001Р-09, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления. Компания разместила 3-летний выпуск в апреле 2025 года. Выплачиваются переменные квартальные купоны, которые рассчитываются как сумма значения ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 5-й день до начала купонного периода, и спреда. Спред к ключевой ставке зафиксирован заранее и составляет 1,7% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.