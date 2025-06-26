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26 июня 2025 года 16:13
"ВТБ Мои Инвестиции" добавили Самолет в топ-10 российских акций, исключили НоваБев
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги ГК "Самолет" и удалив "НоваБев Групп", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), ПАО "Полюс", ГК "Самолет", "Московская биржа", ЮГК, "Транснефть", привилегированные акции "Сургутнефтегаза", Сбербанк, МКПАО "Т-Технологии", МКПАО "Яндекс". "Начало текущего года для девелоперов прошло лучше ожиданий: объем первичных продаж недвижимости в Москве и МО остался на уровне 2024 года. Результат группы может сократиться всего на 6% в 2025 году, но это будет компенсировано ростом стоимости квартир на 10%, - отмечает инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев. - Акции "Самолета" торгуются по низкой оценке в 0,1x P/NAV. Поддержку может оказать ожидание рынком снижения ставок". При этом эксперты исключили из подборки акции "НоваБев". "Сейчас бумаги находятся под давлением из-за отсутствия деталей по размещению акций "Винлаб" в среднесрочной перспективе", - пояснил Клещев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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