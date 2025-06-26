"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ЕвроТранса"

"БКС Мир инвестиций" подтверждает открытую 9 апреля 2025 года торговую идею "Лонг в акциях "ЕвроТранса" с ожидаемой совокупной доходностью 10% до конца июля, сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина.

"Рынок позитивно отреагировал на финансовые результаты эмитента за прошлый год и рекомендации совета директоров по дивидендам: с апреля акции "ЕвроТранса" прибавили 6%. Компания планирует активно развиваться и фундаментально остается очень привлекательной - потенциал роста цены бумаг на горизонте года, по нашим оценкам, достигает 60%. Подтверждаем торговую идею "Лонг ЕвроТранс" и отмечаем, что ряд краткосрочных катализаторов по-прежнему впереди", - пишет эксперт.

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