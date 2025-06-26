"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 4540 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Яндекс" с целью 4540 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 3940 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эмитент остается одним из лучших на российском рынке по темпам роста бизнеса, по итогам I квартала динамика выручки (г/г) составила +34%, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена преодолела локальный уровень сопротивления (4109), сформировав сигнал к развитию восходящего тренда. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 3940 руб. риск на портфель составит 0,35%", - указывают в "Финаме".

"Яндекс" - поисковая система в России и Восточной Европе, основанная в 1997 году. Представляет собой эффективный инструмент для поиска информации в интернете и экосистему сервисов, предлагающих пользователям решения для повседневных задач.

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