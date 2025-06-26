ЦБ РФ, скорее всего, продолжит снижение ставки в июле - ПСБ

Банк России, скорее всего, продолжит снижение ключевой ставки в июле текущего года, аргументы для ускорения шага ее снижения продолжают нарастать, говорится в обзоре аналитика банка ПСБ Дениса Попова.

Недельная инфляция на потребительском рынке не изменилась (0,04%), а оценочный годовой уровень показателя роста цен продолжил плавное снижение и уже составляет 9,5%, констатирует эксперт.

"Рост цен в промышленности зачастую является опережающим индикатором для ценовой динамики в потребительском сегменте. Полагаем, что сейчас именно тот случай, так как дефляционные процессы постепенно распространяются от сырьевых секторов к обрабатывающим и отражают системное охлаждение спроса, - пишет Попов в материале ПСБ. - Устойчивое падение цен в промышленности - это мощный сигнал к снижению устойчивости реальной экономики к высокой процентной ставке. Банк России продолжит снижение ключевой ставки в июле. Аргументы для ускорения шага снижения ставки продолжают нарастать".

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