"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Henderson на уровне 824 руб

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Henderson на уровне 824 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Крупнейший ритейлер мужской одежды опубликовал операционные результаты за первые пять месяцев 2025 года.

Выручка выросла на 18,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 8,9 млрд руб., доля онлайн-продаж составила 24%. Сильнее всего, отмечают эксперты, выросли продажи в сегменте маркетплейсов (на 77,5%).

Несмотря на падение на 7,5% посещаемости LFL-сопоставимых салонов, благодаря повышению эффективности динамика роста LFL-продаж в сопоставимых салонах за пять месяцев 2025 года повысилась на 3,5%, обращают внимание аналитики инвесткомпании.

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