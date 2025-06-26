Диапазон 10,75-10,95 руб./юань пока остается актуальным - банк "Санкт-Петербург"

Торговый диапазон курса валютной пары юань/рубль в 10,75-10,95 руб. за юань в целом пока сохраняет свою актуальность, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Котировки нефти марки Brent могут вернуться выше уровня в $68 за баррель в отсутствие негативных сюрпризов со стороны данных по ВВП США, отмечают эксперты в обзоре.

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