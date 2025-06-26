Прогнозная цена бумаг ФосАгро на горизонте года - 7000-7100 руб. - "Мои Инвестиции"

Прогнозная стоимость бумаг "ФосАгро" на горизонте года составляет 7000-7100 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Эмитент может вернуться к более щедрым дивидендам после того, как снизит соотношение чистого долга к EBITDA до 1х, сообщил в среду генеральный директор компании Михаил Рыбников. По итогам первого квартала значение составило 1,4х, а по итогам 2024 года - 1,84х.

"Фосагро" - крупный экспортер: более 75% продаж приходятся на внешние рынки. Полагаем, что компания выиграет от прогнозируемого нами ослабления рубля", - указывают эксперты в комментарии.

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