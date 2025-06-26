.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи попытается продолжить подъем в четверг - ПСБ
.
26 июня 2025 года 10:00
Индекс Мосбиржи попытается продолжить подъем в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи попытается продолжить волну восстановления на торгах в четверг, однако к их закрытию возможна активизация продаж, целевой диапазон составляет 2760-2820 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Преобладание покупок в российских бумагах в начале дня может сохраниться. Фокус инвесторов остается на геополитике, а дополнительными факторами поддержки для рынка могут стать стабилизация нефти марки Brent выше $65 за баррель и ожидание снижения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в июле, - пишет эксперт в комментарии. - В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи попытается продолжить восходящую динамику и в ходе сессии выйти выше 2800 пунктов. Однако к ее окончанию возможна активизация продаж, что будет способствовать компенсации утреннего роста и возвращению рынка к уровням закрытия среды. Целевым диапазоном на четверг видится коридор 2760-2820 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
26 июня 2025 года 10:49
Валютная пара юань/рубль будет двигаться в диапазоне 10,5-11 руб. за юань в конце текущей недели, возможен уход курса к его нижней границе, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Рубль, по нашим оценкам, остается неоправданно сильным, исходя из... читать дальше
.26 июня 2025 года 10:24
Прогнозная стоимость бумаг "ФосАгро" на горизонте года составляет 7000-7100 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". Эмитент может вернуться к более щедрым дивидендам после того, как снизит соотношение чистого долга к EBITDA до 1х, сообщил в среду генеральный директор... читать дальше
.26 июня 2025 года 09:47
Рыночная конъюнктура пока способствует продолжению роста индекса RGBI, в облигационных портфелях по-прежнему стоит делать ставку на длинные бумаги с фиксированным купоном, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Индекс RGBI в среду... читать дальше
.26 июня 2025 года 09:28
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индекс потребительского климата Германии Gfk за июль; - саммит лидеров ЕС, возможно утверждение 18-го пакета антироссийских санкций; - заказы на товары длительного... читать дальше
.25 июня 2025 года 19:32
Рынок акций РФ превысил 2790п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и ожиданий статистики по инфляции
Москва. 25 июня. Рынок акций РФ в среду вырос на фоне коррекционного отскока нефти (фьючерс на Brent превысил $68 за баррель после отката накануне ниже $67) после ее обвала с начала недели на ожиданиях ослабления напряженности на Ближнем Востоке; также активизации покупателей способствовали ожидания статистики Росстата по инфляции и новостей относительно мирного урегулировании военного конфликта на Украине. Индекс МосБиржи поднялся выше 2790 пунктов, лидировали в росте акции ПАО "Группа Позитив" (+8,8%), "Ростелекома" (+5,5%), ПАО "Группа Астра" (+4,3%). читать дальше
.25 июня 2025 года 19:31
Москва. 25 июня. Китайский юань незначительно опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль подрос на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам июня. В понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,891 руб., что на 1,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.25 июня 2025 года 19:01
Котировки золота могут остаться под давлением в ближайшие недели при отсутствии новых драйверов спроса на драгоценный металл, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Мировые цены на золото в ходе торгов 25 июня поднимаются, но в целом снижаются вторую неделю подряд, констатирует... читать дальше
.25 июня 2025 года 18:36
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Advanced Micro Devices (AMD) до $180 за штуку, сохранил позитивную оценку, сообщается в обзоре аналитика Андрея Саенко. "Разработчик микросхем демонстрирует высокие темпы роста в сегменте дата-центров и ПК и внушает уверенность... читать дальше
.25 июня 2025 года 18:04
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям China Merchants Bank класса А с прогнозной стоимостью 45,23 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал падения 3,1% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы с... читать дальше
.25 июня 2025 года 17:30
Привилегированные акции "Россети Ленэнерго" могут быть интересны для долгосрочных инвесторов на фоне ожидаемого продолжения снижения ключевой ставки Банка России, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Мы ожидаем, что эмитент продолжит расти на операционном уровне и наращивать... читать дальше
.25 июня 2025 года 16:48
Прогноз среднего курса рубля к юаню на 2025г - 12,6 руб./юань, доллару - 91,5 руб./$1 - "Т-Инвестиции"
Прогноз среднего курса рубля по отношению к юаню на текущий год составляет 12,6 руб. за юань, доллару - 91,5 руб./$1, на конец года - 13,6 руб. за юань и 98,5 руб./$1 соответственно, говорится в инвестиционной стратегии аналитиков брокера "Т-Инвестиции" на 2025 год. Среднегодовые уровни остаются... читать дальше
.25 июня 2025 года 16:14
Котировки акций Uber Technologies и Carnival Corp. могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Цена акций Uber взлетела во вторник на 7,5%: компания в партнерстве с Waymo запустила сервис роботакси в Атланте, где около ста автомобилей покрывают... читать дальше
.25 июня 2025 года 15:39
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ALPS Medical Breakthroughs ETF с прогнозной стоимостью $40 за штуку, что предполагает потенциал роста 30,3% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Инструмент с привязкой к научным прорывам... читать дальше
.25 июня 2025 года 15:34
Москва. 25 июня. Китайский юань растерял небольшой рост первой половины торгов и незначительно дешевеет на Московской бирже днем в среду. Рубль отыграл утреннее снижение и слегка укрепляется на фоне нефти, корректирующейся вверх после 6%-го падения по итогам торгов вторника. читать дальше
.25 июня 2025 года 14:54
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6050-6140 пунктов в среду, баланс рисков остается нейтральным, уровень волатильности на предстоящие сессию оценивается как средний, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Амирлана Калымбекова. Участники рынка продолжают... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.