Индекс Мосбиржи попытается продолжить подъем в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи попытается продолжить волну восстановления на торгах в четверг, однако к их закрытию возможна активизация продаж, целевой диапазон составляет 2760-2820 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Преобладание покупок в российских бумагах в начале дня может сохраниться. Фокус инвесторов остается на геополитике, а дополнительными факторами поддержки для рынка могут стать стабилизация нефти марки Brent выше $65 за баррель и ожидание снижения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в июле, - пишет эксперт в комментарии. - В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи попытается продолжить восходящую динамику и в ходе сессии выйти выше 2800 пунктов. Однако к ее окончанию возможна активизация продаж, что будет способствовать компенсации утреннего роста и возвращению рынка к уровням закрытия среды. Целевым диапазоном на четверг видится коридор 2760-2820 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.