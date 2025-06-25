25 июня 2025 года 19:31
Рубль в среду немного подрос в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам июня
Москва. 25 июня. Китайский юань незначительно опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль подрос на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам июня. В понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,891 руб., что на 1,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 июня на 19,33 копейки, до 78,1959 руб./$1, и уменьшил курс евро на 67,71 копейки, до 91,0599 руб./EUR1.
"В среду рубль лишь незначительно изменился в паре с юанем, продолжил торговаться в узком диапазоне, в котором он консолидируется с конца мая. Поддержку рублю оказывает приближение единого дня налоговых выплат, который приходится на начало следующей недели. В свою очередь, негативное воздействие на него оказывает ситуация на рынке нефти, котировки которой за понедельник-вторник упали на $10 (почти на 13%) за баррель по эталонной марке Brent", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.
Цены на нефть немного ускорили рост вечером в среду, но не вернулись к достигнутым ранее внутридневным максимумам.
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $68,29 за баррель, что на 1,71% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,66%, до $65,43 за баррель.
В ходе торгов цены на Brent поднимались до $68,47 за баррель, WTI - до $65,65 за баррель.
Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая устойчивость перемирия между Ираном и Израилем, а также анализируют официальные данные по запасам нефти в США.
Сообщения о том, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня, ослабили опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти через Ормузский пролив и вызвали существенное падение цен на нефть накануне. Во вторник контракты на Brent подешевели более чем на 6%.
Как показали опубликованные в среду данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 5,836 млн баррелей. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали снижения на 750 тыс. баррелей.
Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 июня повысилась на 1 базисный пункт - до 19,73% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц упала в среду на 3 базисных пункта, до 20,46% годовых, версия на три месяца уменьшилась на 2 базисных пункта, до 21,3% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила на 1 базисный пункт и составила 21,93% годовых.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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