Котировки золота могут остаться под давлением в ближайшие недели - Freedom Finance Global

Котировки золота могут остаться под давлением в ближайшие недели при отсутствии новых драйверов спроса на драгоценный металл, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Мировые цены на золото в ходе торгов 25 июня поднимаются, но в целом снижаются вторую неделю подряд, констатирует эксперт.

Давление на котировки оказывает нормализация международной обстановки после объявления о перемирии между Израилем и Ираном. Это стимулирует переток капитала из защитных активов в акции и корпоративные облигации, что ослабляет спрос на драгоценный металл, отмечает он.

Также коррекции способствует рост индекса доллара США (DXY), связанный с ожиданиями сохранения ставки ФРС США в текущем диапазоне, указывает Чернов в материале Freedom Finance Global. Это делает золото менее привлекательным для держателей других валют. Стабилизация доходности американских гособлигаций на высоком уровне повышает альтернативную стоимость владения золотом, которое не приносит процентного дохода.

"С технической точки зрения также есть основания полагать, что тенденция на снижение продолжится. На недельном "тайм-фрейме" сформировалась "медвежья" дивергенция, что является классическим сигналом к развороту тренда или глубокой коррекции. При пробое поддержки в районе $3300 за тройскую унцию следующими целями могут стать уровни $3180-3220, а при продолжении снижения нельзя исключать ухода до $3000", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

"Таким образом, при отсутствии новых драйверов спроса золото может остаться под давлением в ближайшие недели. Инвесторам стоит учитывать не только фундаментальный, но и технический фон, так как текущее движение может быть не краткосрочной фиксацией прибыли, а началом более глубокой коррекции, тем более что психологически значимый уровень в $3500 активу преодолеть так и не удалось даже на фоне высоких геополитических рисков", - заключает Чернов.

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