Рубль днем отыграл утренние потери и слегка повышается на фоне корректирующейся вверх нефти

Москва. 25 июня. Китайский юань растерял небольшой рост первой половины торгов и незначительно дешевеет на Московской бирже днем в среду. Рубль отыграл утреннее снижение и слегка укрепляется на фоне нефти, корректирующейся вверх после 6%-го падения по итогам торгов вторника.

Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9 руб., что на 1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 7 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,47 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 36 копеек, до 91,09 руб./EUR1.

Возможно некоторое укрепление рубля по отношению к юаню на торгах в среду, несмотря на высокую волатильность нефтяного рынка и риски его дальнейшего снижения, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Национальная валюта продолжает получать поддержку со стороны спроса на рублевые активы. Также укреплению рубля будет способствовать приближение пика налоговых выплат, приходящегося на 30 июня. В сложившихся обстоятельствах ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 10,5-11 руб./юань. При этом в ходе сессии в среду юань может сделать шаг к уровню 10,8 рубля", - пишет эксперт в комментарии.

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, останется в верхней части диапазона 10,75-10,95 руб./юань в ближайшее время, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Нефтяные цены во вторник заметно снизились, констатируют эксперты. Сокращение премии за риск перебоев в поставках продолжило оказывать давление на котировки.

API отчитался о заметно более сильном, чем ожидалось, недельном сокращении запасов нефти в США. Если Минэнерго страны в среду подтвердит эти оценки, цена нефти марки Brent пока останется выше $68 за баррель, говорится в комментарии аналитиков банка.

Цены на нефть повышаются днем в среду, но далеки от восстановления потерь, понесенных по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $67,61 за баррель, что на 0,7% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,73%, до $64,83 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая прочность перемирия между Ираном и Израилем. Сообщения о том, что стороны договорились о прекращении огня, ослабили опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти через Ормузский пролив и вызвали существенное снижение цен на нефть накануне. Во вторник контракты на Brent упали на 6,1%, на WTI - на 6%.

Внимание рынка в среду направлено на еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который выйдет в 17:30 мск.

Опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали сокращение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 20 июня, на 4,28 млн баррелей.