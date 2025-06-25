Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 25 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики из-за влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе неопределенности относительно дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ с одной стороны и спада напряженности на Ближнем Востоке с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Кроме того, президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что в скором времени удастся заключить соглашение по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. "Я бы хотел в скором времени увидеть соглашение с Россией", - заявил он журналистам во вторник, отвечая на вопрос об украинском кризисе.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, чему способствовало общее усиление склонности инвесторов к риску после новостей о том, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. "Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал президент США Трамп в соцсети Truth Social вечером в понедельник.

Позднее власти двух стран подтвердили эту информацию, однако перемирие остается хрупким. Израильская сторона сообщала, что Иран уже после вступления в силу режима прекращения огня запустил ракеты в ее сторону, на что Израиль ответил ударами по радару недалеко от Тегерана. Во вторник канцелярия главы израильского правительства сообщила, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам телефонной беседы с президентом США решил не наносить новые удары по Ирану. Между тем иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Иран намерен соблюдать режим прекращения огня до тех пор, пока его придерживается Израиль.

США и Иран обсуждают возвращение за стол переговоров для того, чтобы достичь всеобъемлющего мирного соглашения, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Теперь пришло время сесть за стол переговоров с иранцами и прийти к всеобъемлющему мирному соглашению", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. Он выразил уверенность, что США и Ирану удастся это сделать. По его словам, обсуждения "многообещающие", и США "полны надежд".

Помимо ситуации на Ближнем Востоке, инвесторы следили за выступлением главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, надеясь получить новые сигналы относительно перспектив американской экономики и будущего направления денежно-кредитной политики. Пауэлл подтвердил свое мнение, что ФРС может подождать с понижением процентных ставок до тех пор, пока не будет иметь более ясного представления об экономических последствиях введения торговых пошлин. "Мы находимся в хорошем положении, чтобы подождать и узнать больше о вероятном курсе экономики, прежде чем рассматривать корректировку денежно-кредитной политики", - сказал он.

Влияние импортных пошлин, как ожидается, будет менее драматичным, чем прогнозировалось в апреле, отметил Пауэлл, однако их "повышение в этом году, вероятно, подтолкнет цены к росту и скажется на экономической активности". Хотя инфляционное воздействие торговой политики президента Трампа "может оказаться кратковременным", "также возможно, что инфляционные эффекты могут быть более стойкими", сказал он.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют позитивную динамику на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК вырос на 0,5%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%, при этом его подъем длится четвертую сессию подряд. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:41 МСК увеличилось на 0,3%. Южнокорейский Kospi к 8:36 МСК вырос на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в среду утром после резкого снижения по итогам двух предыдущих сессий. Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном, ослабившего опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока. Однако опасения сохраняются, поскольку ситуация в регионе остается напряженной и обе стороны нарушили перемирие в первые часы его действия, говорится в обзоре ANZ Research.

Кроме того, по информации CNN и The New York Times, ссылающихся на данные разведывательного управления Минобороны США, американские удары по Ирану не смогли ликвидировать основы иранской ядерной программы, а лишь отбросили ее менее чем на шесть месяцев. "Это создает угрозу нового усиления напряженности в регионе", - отмечают аналитики ANZ.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $68,05 за баррель, что на 1,36% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты упали в цене на 6,1%, до $67,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,4%, до $65,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 6%, до $64,37 за баррель

Внимание нефтяного рынка в среду будет направлено на еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который выйдет в 17:30 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 20 июня, на 4,28 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 20,57 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,97 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 июня вырос на 0,18% и составил 114,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,21%, поднявшись до 1095,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+1,95%), "АФК Система-1Р-11" (+0,57%), "АФК Система-1P-21" (+0,56%) и "РЖД-28" (+0,45%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-14" (-0,58%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,4%) и "РЖД-001P-03R" (-0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Флит" завершило размещение 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Размещение проходило с 4 июня. Ставка ежемесячных купонов была установлена в размере 20,8% годовых на весь срок обращения. Заем размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 20 лет.

ООО "ДиректЛизинг" завершило размещение выпуска 5-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 200 млн рублей. Ставка ежемесячного купона на весь срок обращения выпуска установлена на уровне 27% годовых. По выпуску предусмотрены амортизационная структура погашения: по 1,67% от номинала будет погашено в даты выплат 1-59-го купонов, а также call-опционы в даты окончания 10-го, 20-го, 30-го, 40-го и 50-го купонных периодов.

ПАО ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) увеличило объем размещения 4-летних облигаций серии БО-П18 в три раза - с 5 млрд рублей до 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 июня. Финальный ориентир ставки купона зафиксирован в размере 24% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 26,82% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 27 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через год объемом 10 млрд рублей на уровне 18% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 19,56% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 24 июня. Техразмещение запланировано на 27 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-05 с офертой через два года объемом не менее 500 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 28,39% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 24 июня. Техразмещение запланировано на 27 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "ВТБ факторинг" 26 и 27 июня начнет размещение двух выпусков облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 со сроком обращения 420 дней и переменными купонами. Объем выпусков пока не уточняется. Купоны ежемесячные, плавающие, определяются как ежедневное значение ключевой ставки ЦБ плюс спред в размере 1,43% годовых. Обе эмиссии будут размещаться в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Производитель промышленных теплообменников ООО "Реиннольц" (ReinnolC, Екатеринбург) 1 июля начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Размещение продлится до 29 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 26,5% годовых. Ставки 2-20 купонов будут рассчитываться по следующей формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 6,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения - по 20% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты окончания 8-го, 11-го, 14-го, 17-го и 20-го купонов.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 48-го купона облигаций 29-й серии на уровне 10,88% годовых. Компания разместила 35-летний выпуск объемом 20 млрд рублей в октябре 2013 года по ставке 7,1% годовых. Купоны квартальные, ставки 2-132-го купонов рассчитываются по формуле: уровень инфляции за год + 1%.

ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) установило финальную цену выкупа по оферте облигаций серии БО-02-01 в размере 101,5% от номинала, плюс накопленный купонный доход. Период предъявления бумаг к оферте проходит с 10:00 мск 18 июня до 15:00 мск 24 июня. Дата исполнения оферты - 27 июня. Количество приобретаемых эмитентом облигаций - до 60 млн штук включительно. Пятилетний флоатер объемом 60 млрд рублей был размещен в ноябре 2024 года. По выпуску выплачиваются ежемесячные переменные купоны. Ставка 1-24-го купонов рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс премия 2% годовых (ставка 1-6-го купонов составила 23% годовых). Порядок расчета ставок действует до плановой оферты в ноябре 2026 года.

ООО "Феррони" опубликовало на ленте раскрытия информации стратегию выхода из кризиса неплатежей по облигационным выпускам. Первым шагом станет выплата 25 июня 2025 года 40 млн рублей в счет погашения задолженности в рамках частичного досрочного погашения номинальной стоимости облигаций серии БО-01. Оставшуюся часть долга в размере 57 млн 943 тыс. 500 рублей компания планирует перечислить владельцам бумаг до конца августа 2025 года. Вторую выплату 50% номинальной стоимости облигаций серии БО-01 "Феррони" "постарается выплатить в рамках графика, возможно, с небольшими задержками". Что касается амортизационных выплат по выпускам серий БО-П01 и БО-02, компания планирует придерживаться установленного графика платежей с возможными отклонениями не более 10 рабочих дней. "Возможность полного погашения данных выпусков по предусмотренному графику (в октябре и декабре 2025 года соответственно) прорабатывается", - говорится в сообщении компании. Выплаты купонного дохода по всем выпускам облигаций "Феррони" обещает производить вовремя и в полном объеме. "Феррони" 20 июня допустила дефолт по выплате части номинальной стоимости облигаций серии БО-01 на сумму 97,9 млн рублей и предупредила о трудностях при погашении номиналов во всех займах. Владельцы облигаций после дефолта могут требовать досрочного погашения, принадлежащих им бумаг. Трехлетний выпуск серии БО-01 объемом 200 млн рублей был размещен в августе 2022 года, погашение 50% от номинала по займу приходилось на 3 июня 2025 года. Купонную выплату эмитент осуществил в полном объеме. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 467,5 млн рублей. Выпуски "Феррони" предстоит погасить в августе, октябре и декабре 2025 года.