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25 июня 2025 года 16:48
Прогноз среднего курса рубля к юаню на 2025г - 12,6 руб./юань, доллару - 91,5 руб./$1 - "Т-Инвестиции"
Прогноз среднего курса рубля по отношению к юаню на текущий год составляет 12,6 руб. за юань, доллару - 91,5 руб./$1, на конец года - 13,6 руб. за юань и 98,5 руб./$1 соответственно, говорится в инвестиционной стратегии аналитиков брокера "Т-Инвестиции" на 2025 год. Среднегодовые уровни остаются примерно на уровне 2024 года, несмотря на снижение цен на нефть и заметную рублевую инфляцию. Это отражает продолжающуюся перестройку российского рынка и эффект исторически высоких рублевых ставок, что ведет к снижению импорта и чистого оттока капитала, отмечают эксперты. При этом волатильность рынка в течение года остается повышенной, обращают внимание аналитики брокера: в новой реальности рубль меняет тренды резче, демонстрирует значительные амплитуды колебаний, а прогнозирование точек разворота становится сложнее. "В рамках базового сценария мы ожидаем разворот к ослаблению рубля в июле-августе на фоне сочетания следующих факторов: снижения экспортной выручки с учетом уже скорректировавшихся сырьевых цен; сезонного фактора; восстановления импорта после паузы в начале года, связанной с восстановлением товарных запасов (импорт оставался заниженным даже относительно замедлившегося внутреннего спроса)", - пишут эксперты в стратегии. Аналитики "Т-Инвестиций" отмечают следующие ключевые источники неопределенности для рубля: 1) Динамика сырьевых цен Действие последних западных санкций и ухудшение текущей и прогнозируемой сырьевой конъюнктуры на фоне торговых войн могут оказать давление на российский экспорт, более 60% которого приходится на нефтегазовый сектор. "Отметим, что негативное влияние на рубль от снижения реальных объемов экспорта или расширения дисконта российской марки Urals к международной марке Brent может быть сопоставимо с эффектом от аналогичного снижения цен на нефть. Изменения внешней сырьевой конъюнктуры доходят до внутреннего валютного рынка с лагом до двух месяцев", - сообщается в материале. 2) Геополитика "Снижение геополитической неопределенности в позитивном сценарии может оказать краткосрочную поддержку рублю за счет улучшения рыночных настроений и перехода российских инвесторов в рублевые активы, - пишут аналитики. - Однако даже при реализации такого сценария санкции и внутренние ограничения на движение капитала со стороны Банка России могут сохраняться в течение продолжительного времени. Кроме того, восстановление объемов импорта и рост спроса населения на валюту (в случае ослабления ограничений) могут опережать рост экспорта и притока капитала, что, напротив, будет способствовать ослаблению рубля". 3) Политика ЦБ РФ Поддержание рекордно высокой ключевой ставки стало одним из значимых факторов укрепления рубля в этом году. Дальнейшая траектория ее изменения также будет оказывать влияние на валютный рынок, указывают эксперты. В случае консервативной политики регулятора укрепление рубля может сохраняться дольше. Напротив, говорится в стратегии, факторами более слабой динамики относительно базового сценария могут выступать: - значительные сюрпризы в скорости смягчения денежно-кредитной политики; - изменения в настройке валютных операций в рамках бюджетного правила (например, приостановка продаж валюты для зеркалирования операций ФНБ); - корректировки в механизмах контроля за движением капитала. Также аналитики "Т-Инвестиций" в целом считают, что за горизонтом года рубль продолжит плавное ослабление под воздействием ряда факторов: - реальные цены на нефть с большей вероятностью будут снижаться, чем расти; - внешние риски для России усиливаются; - даже после достижения целевых уровней инфляция в России останется выше, чем в США или Китае; - рублевые процентные ставки могут демонстрировать продолжительное снижение. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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