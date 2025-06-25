Прогноз среднего курса рубля к юаню на 2025г - 12,6 руб./юань, доллару - 91,5 руб./$1 - "Т-Инвестиции"

Прогноз среднего курса рубля по отношению к юаню на текущий год составляет 12,6 руб. за юань, доллару - 91,5 руб./$1, на конец года - 13,6 руб. за юань и 98,5 руб./$1 соответственно, говорится в инвестиционной стратегии аналитиков брокера "Т-Инвестиции" на 2025 год.

Среднегодовые уровни остаются примерно на уровне 2024 года, несмотря на снижение цен на нефть и заметную рублевую инфляцию. Это отражает продолжающуюся перестройку российского рынка и эффект исторически высоких рублевых ставок, что ведет к снижению импорта и чистого оттока капитала, отмечают эксперты.

При этом волатильность рынка в течение года остается повышенной, обращают внимание аналитики брокера: в новой реальности рубль меняет тренды резче, демонстрирует значительные амплитуды колебаний, а прогнозирование точек разворота становится сложнее.

"В рамках базового сценария мы ожидаем разворот к ослаблению рубля в июле-августе на фоне сочетания следующих факторов: снижения экспортной выручки с учетом уже скорректировавшихся сырьевых цен; сезонного фактора; восстановления импорта после паузы в начале года, связанной с восстановлением товарных запасов (импорт оставался заниженным даже относительно замедлившегося внутреннего спроса)", - пишут эксперты в стратегии.

Аналитики "Т-Инвестиций" отмечают следующие ключевые источники неопределенности для рубля:

1) Динамика сырьевых цен

Действие последних западных санкций и ухудшение текущей и прогнозируемой сырьевой конъюнктуры на фоне торговых войн могут оказать давление на российский экспорт, более 60% которого приходится на нефтегазовый сектор.

"Отметим, что негативное влияние на рубль от снижения реальных объемов экспорта или расширения дисконта российской марки Urals к международной марке Brent может быть сопоставимо с эффектом от аналогичного снижения цен на нефть. Изменения внешней сырьевой конъюнктуры доходят до внутреннего валютного рынка с лагом до двух месяцев", - сообщается в материале.

2) Геополитика

"Снижение геополитической неопределенности в позитивном сценарии может оказать краткосрочную поддержку рублю за счет улучшения рыночных настроений и перехода российских инвесторов в рублевые активы, - пишут аналитики. - Однако даже при реализации такого сценария санкции и внутренние ограничения на движение капитала со стороны Банка России могут сохраняться в течение продолжительного времени. Кроме того, восстановление объемов импорта и рост спроса населения на валюту (в случае ослабления ограничений) могут опережать рост экспорта и притока капитала, что, напротив, будет способствовать ослаблению рубля".

3) Политика ЦБ РФ

Поддержание рекордно высокой ключевой ставки стало одним из значимых факторов укрепления рубля в этом году. Дальнейшая траектория ее изменения также будет оказывать влияние на валютный рынок, указывают эксперты.

В случае консервативной политики регулятора укрепление рубля может сохраняться дольше. Напротив, говорится в стратегии, факторами более слабой динамики относительно базового сценария могут выступать:

- значительные сюрпризы в скорости смягчения денежно-кредитной политики;

- изменения в настройке валютных операций в рамках бюджетного правила (например, приостановка продаж валюты для зеркалирования операций ФНБ);

- корректировки в механизмах контроля за движением капитала.

Также аналитики "Т-Инвестиций" в целом считают, что за горизонтом года рубль продолжит плавное ослабление под воздействием ряда факторов:

- реальные цены на нефть с большей вероятностью будут снижаться, чем расти;

- внешние риски для России усиливаются;

- даже после достижения целевых уровней инфляция в России останется выше, чем в США или Китае;

- рублевые процентные ставки могут демонстрировать продолжительное снижение.

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