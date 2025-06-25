Цены акций Uber и Carnival могут продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Uber Technologies и Carnival Corp. могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Цена акций Uber взлетела во вторник на 7,5%: компания в партнерстве с Waymo запустила сервис роботакси в Атланте, где около ста автомобилей покрывают участок почти в 170 кв. км, отмечают эксперты.

Эмитент управляет логистикой и обслуживанием, а Waymo обеспечивает технологии автономного движения и тестирование.

"Доходы от сервиса, которые получит Uber, оцениваем примерно в $78 млн в год, однако к 2030 году сумма, вероятно, достигнет $2,5 млрд в год (примерно 3% выручки за 2030 год, согласно консенсус-прогнозу). По нашему мнению, положительное влияние новости на котировки бумаг еще не исчерпано", - указывают аналитики в обзоре.

Эксперты также отмечают, что после публикации результатов за второй квартал 2025 финансового года на 6,9% во вторник выросли в цене акции Carnival.

Выручка ($6,33 млрд) увеличилась на 9,5% г/г и превысила ожидания ($6,21 млрд), как и скорректированная прибыль на акцию ($0,35 против $0,25).

Кроме того, указывают в инвестбанке, компания повысила прогноз на 2025 год по скорректированной прибыли на акцию с $1,83 до $1,97, тогда как аналитики ожидали $1,80.

"Ожидаем продолжения роста котировок бумаг эмитента", - сообщается в обзоре экспертов банка.

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