"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 329 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 329 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,82%, стоп-приказ: 305 рублей, говорится в материале инвестиционной компании.

Чистая прибыль эмитента за май по РСБУ составила 140,6 млрд руб., годом ранее этот показатель составил 133,4 млрд руб., констатируют аналитики.

В I квартале 2025 года Сбербанк нарастил чистую прибыль по МСФО на 9,7% (до 436,1 млрд руб.). Прибыль на обыкновенную акцию (EPS) увеличилась на 9,9% г/г, составив 20,4 руб. Рентабельность капитала за первые три месяца текущего года составила 24,4%, отмечают эксперты.

"С технической точки зрения цена пробила уровень сопротивления и вернулась к нему в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 305 руб. риск на портфель составит 0,28%", - указывают в "Финаме".

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