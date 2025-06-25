ЦБ РФ может понизить ставку до 15% к концу 2025г - "Т-Инвестиции"

Банк России может понизить ключевую ставку до 15% годовых к концу текущего года и до 10% через год, это базовый сценарий с вероятностью исполнения 60%, считают аналитики брокера "Т-Инвестиции".

"Несмотря на осторожную риторику регулятора, мы воспринимаем июньское снижение ключевой ставки как поворотную точку в цикле, открывающую дорогу для дальнейшего существенного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), - пишут эксперты в стратегии инвестиций на 2025 год. - Торможение экономики и замедление инфляции создают условия для постепенной нормализации ДКП. Бюджетный стимул, которому ЦБ ранее противостоял с помощью жесткой процентной политики, снижается, а дополнительные меры макропруденциального характера усиливают давление на кредитование в 2025 году".

Вероятное ослабление рубля и повышенные индексации тарифов могут скорректировать тактику регулятора по снижению ставки в третьем квартале, отмечают аналитики брокера.

"В базовом сценарии (60%) постепенная адаптация к охлаждению экономики потребует снижения ключевой ставки до 15% к концу 2025 года и до 10% через год. Этот уровень по-прежнему выше долгосрочной нейтральной ставки (около 8%) - в условиях возросшей премии за неопределенность и адаптации бюджетной политики к геополитическим вызовам", - указывают эксперты "Т-Инвестиций" в стратегии.

Альтернативным сценарием (консервативный, составляет 25%), по мнению экспертов, может стать возобновление ускорения инфляции, которое приведет к сохранению повышенной ключевой ставки на более длительный срок. Такое развитие событий потребует сочетания сразу нескольких проинфляционных факторов, способных переломить уже сформировавшиеся дезинфляционные тренды.

"Мы рассматриваем этот сценарий как менее вероятный, но сохраняющийся в качестве значимого риска", - отмечают аналитики.

По их оценкам, он может реализоваться в результате одновременных следующих факторов:

- ускорения роста платежеспособного потребительского спроса (например, за счет существенного увеличения бюджетных расходов сверх планов и быстрого роста зарплат на фоне усиления оттока кадров);

- серии проинфляционных шоков со стороны издержек (повышенных индексаций, изменений в налогообложении и прочих факторов).

В этом случае, указывают эксперты "Т-Инвестиций" снижение ставки может происходить медленно и с паузами - до 18% к концу 2025 года и до 13% к концу 2026 года.

"Более медленная траектория снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы может реализоваться и при умеренных инфляционных показателях, если ЦБ выберет существенно более консервативную стратегию, - пишут аналитики в стратегии. - Такой подход может предполагать стремление к более быстрому достижению целевого уровня инфляции с повышенной толерантностью к замедлению кредитной активности и экономического роста. Однако в этом случае, после подтверждения устойчиво низкой инфляции в течение трех-шести месяцев, регулятор может достаточно быстро перейти к траектории базового сценария".

Существует и риск-сценарий (15%), указывают эксперты брокера. Он может реализоваться в случае наступления рисков, резко изменяющих инфляционную картину, потребительское и финансовое поведение населения и требующих реакции Банка России через ключевую ставку.

Эксперты полагают, что к числу таких "черных лебедей" можно отнести, например, обвал экспортной выручки - на фоне падения мировых цен на сырье или введения существенно более жестких санкций в отношении российского экспорта, а также значительное ухудшение геополитической обстановки.

Возможна и нестандартная реакция населения и рынков на "белого лебедя", говорится в материале брокера - например, потребительский ажиотаж на фоне геополитического урегулирования. Однако в таком случае траектория ставки может отклониться от базовой лишь краткосрочно и достаточно быстро вернуться к ней после стабилизации ситуации.

"Реализация риск-сценария может потребовать возврата к повышению ключевой ставки до новых пиков - в диапазоне 23-25%. Тем не менее после снятия факторов паники ЦБ РФ, скорее всего, быстро вернется к смягчению, поскольку такие события не предполагают устойчивого инфляционного давления, - пишут аналитики "Т-Инвестиций" в стратегии. - В случае "черных лебедей" на первый план быстро выходят рецессионные риски, а в случае "белых лебедей" инфляционное давление может снижаться за счет роста уверенности, улучшения ситуации с бюджетом и стабилизации на рынке труда".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.