Цене акций Диасофта нужно смягчение денежно-кредитных условий для возобновления роста - "Финам"

Котировкам акций "Диасофта" нужно смягчение денежно-кредитных условий для возобновления роста, говорится в материале аналитика "Финама" Никиты Степанова.

26 июня 2025 года эмитент выпустит результаты за 2024 финансовый год (ф.г.) (со сроком окончания 31 марта).

"Мы ожидаем, что выручка компании составит 10,9 млрд рублей (19,8% г/г), а EBITDA - 3,9 млрд рублей (0% г/г) при рентабельности EBITDA 35,6% (в 2023 ф.г. рентабельность была 42,8%). Сокращение рентабельности произошло на фоне опережающего роста затрат на персонал, о чем менеджмент предупреждал в декабре и марте, - указывает эксперт. - Также ожидаем рост чистой прибыли на 11,9% г/г, до 3,4 млрд рублей. Рентабельность показателя снизилась с 33,5% до 31,3%".

Важным показателем, отмечает Степанов, будет и рост законтрактованной выручки, от которой зависит дальнейший рост бизнеса. Согласно презентации менеджмента по итогам 9М24 ф.г., законтрактованная выручка должна вырасти минимум до 24,8 млрд рублей (29,2% г/г).

После отчета за 9М24 ф.г. инвесторы были разочарованы снижением прогноза на весь 2024 ф.г. из-за переноса контрактов общей суммой на 1 млрд рублей на 2025 год. Также была объявлена дополнительная эмиссия для получения средств на инвестпрограмму. Однако потом акционерами было принято решение вместо дополнительной эмиссии выдать беспроцентный заем компании, что немного сгладило настроения, обращает внимание аналитик "Финама".

"Мы умеренно смотрим на акции "Диасофта" в данный момент. Компания остается недооцененной в сравнении с аналогами, но продолжительные жесткие денежно-кредитные условия заставляют клиентов откладывать закупки ПО, что и останавливает инвесторов от покупок. Для возобновления роста котировок нужно смягчение денежно-кредитных условий", - пишет Степанов в обзоре.

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