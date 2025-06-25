Среднесрочный взгляд на рынок акций США умеренно позитивный - БКС Экспресс

Среднесрочный взгляд на американский рынок акций умеренно позитивный, говорится в материале эксперта Оксаны Холоденко на портале БКС Экспресс.

"Во II квартале текущего года на рынке наблюдался рост. "Дно" пришлось на 7 апреля. За три месяца S&P 500 вырос на 4,3%, Nasdaq 100 - на 8,2%, - отмечает аналитик. - Для появления позитивного сигнала индекс S&P 500 должен закрепиться выше 6150 пунктов. До конца III квартала он может протестировать 6400 пунктов. Картина по Nasdaq 100 в целом аналогична. Пока позитивный импульс ослаб. Статистически амплитуда его колебаний может быть более сильной по сравнению с индексом S&P 500. При прохождении 22250 пунктов индекс может двинуться в район 23000 пунктов".

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