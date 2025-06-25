"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку акций "Северстали" с прогнозной стоимостью на уровне 950 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Булата Мударисова.

"Мы по-прежнему придерживаемся консервативной позиции в оценке металлургического сектора в целом и российских металлургов в частности. Ожидаем, что у "Северстали" продолжит снижаться объем денежных средств на балансе, дивидендов не будет как минимум до конца 2025 года, поскольку перспектив улучшения рынка в ближайшее время мы не видим, - пишут эксперты. - Сохраняем "негативный" взгляд и целевую цену в 950 руб. за штуку. Акции компании торгуются с мультипликатором P/E 8,3х от ожидаемой прибыли в 2025 году при среднем историческом значении за последние десять лет на уровне 7,7х".

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