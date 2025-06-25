Рубль может показать некоторое укрепление к юаню в среду - ПСБ

Возможно некоторое укрепление рубля по отношению к юаню на торгах в среду, несмотря на высокую волатильность нефтяного рынка и риски его дальнейшего снижения, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Национальная валюта продолжает получать поддержку со стороны спроса на рулевые активы. Также укреплению рубля будет способствовать приближение пика налоговых выплат, приходящегося на 30 июня. В сложившихся обстоятельствах ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 10,5-11 рублей. При этом в ходе сессии в среду юань может сделать шаг к уровню 10,8 рубля", - пишет эксперт в комментарии.

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