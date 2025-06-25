Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2740-2780п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет находиться в диапазоне 2740-2780 пунктов в течение торговой сессии в среду, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Эксперт отмечает в комментарии, что в фокусе будут вечерние данные по недельной инфляции, которые важны в контексте грядущего заседания ЦБ РФ 25 июля 2025 года.

"Лучше рынка", по мнению Крыловой, могут смотреться бумаги, зависимые от ключевой ставки, а также отдельные идеи на внутреннем рынке - МКПАО "Лента"; "Инарктика"; возможно, ПАО "Хэндерсон фэшн групп" отыграет потери вторника на фоне публикации операционных результатов за май; можно рассматривать на покупку "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

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