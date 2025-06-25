Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Сенате США;

- продажи домов на первичном рынке США в мае;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- промышленное производство, индекс цен производителей России в мае;

- собрание акционеров "Газпром нефти" по дивидендам;

- День акционера "Московской биржи";

- ЦБ РФ может опубликовать данные по валютным операциям на 2П25.

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