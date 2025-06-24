Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2745п по индексу МосБиржи из-за падения нефти, выросли бумаги МТС на новостях

Москва. 24 июня. Рынок акций РФ во вторник снизился на фоне упавшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $67,5 за баррель) из-за наметившегося ослабления напряженности на Ближнем Востоке, в то время как внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы. Индекс МосБиржи завершил основные торги ниже 2745 пунктов, отыграв часть дневных потерь; лидировали в откате акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,7%) и "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,5%); выросли бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,9%) на новостях об утверждении акционерами дивидендов за 2024 год.

По итогам дневных торгов индекс МосБиржи составил 2744,95 пункта (-0,5%, утром индекс опускался в район 2715 пунктов), индекс РТС - 1103,11 пункта (-0,7%); динамика цен "голубых фишек" на МосБирже оказалась смешанной в пределах 3,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 июня, составил 78,3892 руб. (+9,69 копейки).

Подешевели также акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,2% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,2% "префы").

Акции "МТС" выросли до 233,5 рубля. Акционеры ПАО "МТС" на годовом собрании, прошедшем в очном формате, утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 35 рублей на акцию, передал корреспондент "Интерфакса". Общий объем выплат составит до 68,6 млрд рублей.

ПАО "МТС" фокусируется на сохранении двухзначных темпов роста бизнеса по итогам 2025 года, сообщил CFO группы Алексей Катунин в ходе годового собрания акционеров. Активами, которые выступают драйверами таких темпов, руководство МТС называет основной телеком-бизнес, а также Adtech и облачный бизнес. По словам главы "Экосистема МТС" Ровшана Алиева, последние два направления показывают темпы роста год к году выше 50%.

Подорожали во вторник также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,2%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,9%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Иранские военные запустили ракеты по военным базам США в Катаре и Ираке, сообщило накануне иранское агентство "Мехр".

Запущенные в сторону Катара иранские ракеты удалось перехватить, сообщило в понедельник Bloomberg со ссылкой на катарские власти.

Тем временем Трамп заявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. "Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, после этого "война будет считаться завершенной". Президент США уточнил, что первым, уже через шесть часов, прекратит огонь Иран, затем, "на 12-й час" - Израиль, а "к 24-му часу весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны".

Военные действия Ирана в отношении Израиля были прекращены в 4:00 вторника (3:30 МСК), подтвердил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Военные операции наших могущественных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до 4 утра (03:30 МСК)", - написал Аракчи в соцсети X.

Иранский государственный телеканал "Пресс ТВ" утром во вторник также сообщил о начале прекращения огня между Ираном и Израилем. "Прекращение огня с Израилем началось после четырех волн иранских ударов по оккупированным Израилем территориям", - говорится в сообщении телеканала в соцсети X.

Иран никогда не сможет заново построить ядерные объекты, заявил президент США во вторник. "Иран никогда не восстановит свои ядерные объекты", - написал Трамп в соцсети X. Ранее Трамп заявлял, что нанесенные в ночь на 22 июня американские удары привели к полному уничтожению иранских ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль Халифой, сообщила во вторник пресс-служба Кремля. Согласно сообщению, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и "высказались за скорейшее восстановление в регионе мира и стабильности". "В этой связи подтверждена актуальность инициативы России по проведению в октябре с.г. в Москве первого российско-арабского саммита", - информирует пресс-служба.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций РФ во вторник продемонстрировал нисходящую коррекцию с локальным откатом индекса МосБиржи к 2715 пунктам, но во второй половине дня динамика улучшилась - индекс подтянулся ближе к середине диапазона 2700-2800 пунктов. Негативом выступило снижение цен на нефть, последовавшее за ослаблением эскалации в ближневосточном регионе.

Добавил осторожности покупателям и санкционный фактор: в дипслужбе Евросоюза заявили, что ЕС планирует принять очередной пакет антироссийских рестрикций к концу недели, добавил эксперт.

В среду в Штатах выйдут данные по продажам нового жилья за май; на российском рынке "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) проведет ГОСА (в повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 год), МосБиржа проведет "День инвестора" в формате видеоконференции, компания Henderson (MOEX: HNFG) планирует раскрыть операционные показатели за май. Вечером в среду Росстат представит данные по недельной инфляции. Прогноз по индексу МосБиржи на 25 июня - колебания в коридоре 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

По словам начальника аналитического отдела Россельхозбанка (OKPO code: 52750822) Александра Фетисова, стремительное падение цен на нефть вслед за ослаблением напряженности на Ближнем Востоке стало основным фактором снижения российского фондового рынка. Тем не менее индекс МосБиржи к уровню поддержки 2700-2710 пунктов пока не пошел - снижение в нефтегазовом секторе частично было компенсировано умеренно позитивной динамикой в секторе финансов, телекомов, строительных компаний и транспорта.

В отсутствие значимых корпоративных новостей и явных оснований для покупки "широким фронтом" инвесторы сосредоточились на отдельных "именах". Так, продолжился рост акций ВТБ. После того как было опубликовано распоряжение президента РФ о направлении доходов федерального бюджета в виде дивидендов по акциям ВТБ за 2024-2028 годы на финансирование деятельности "Объединенной судостроительной корпорации", а на МПЭФ был обозначен примерный объем допэмиссии, который оказался скромнее, чем ожидал рынок, инвесторы стали более активно подбирать бумаги банка в ожидании утверждения рекордных дивидендов в размере 25,58 руб. на акцию на предстоящем собрании акционеров банка 30 июня, отметил аналитик.

Пауза в росте акций ВТБ (105,9 рубля) может случится в области сильного сопротивления 108,5-110 руб. за бумагу. В телекомах вторник стал "днем МТС" - акционеры утвердили дивиденды за 2024 год в размере 35 руб., что подразумевает дивдоходность на уровне 15%. Потенциал роста акций МТС пока ограничен 5-7%. В IT-секторе выросли бумаги "ВК" на фоне известий о подписании закона о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Рост в акциях "ВК" пока носит спекулятивный характер, считает Фетисов.

"В целом полагаем, что краткосрочной целью восстановления рынка с текущих уровней является уровень 2770 пунктов по индексу МосБиржи, нижняя же граница диапазона - 2700-2715 пунктов", - заключил представитель Россельхозбанка.

Как отмечает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова, президент РФ подписал закон об объединении функционала отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - в едином приложении. Ранее на совещании с членами правительства говорилось, что национальный мессенджер планируется развивать на базе цифровой платформы от интернет-холдинга VK.

"Если цифровой сервис действительно будет на базе VK, то компания от этого выиграет, так как у мессенджера может быть много вариантов для монетизации, но на данный момент конкретики нет. Также росту инвестпривлекательности VK способствует возможное IPO VK Tech, который генерирует положительную EBITDA и обладает значительным потенциалом на растущем рынке корпоративного ПО. То есть это факторы, отложенные во времени, потенциально способные раскрыть стоимость холдинга", - считает Крылова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, на мировых фондовых площадках во вторник преобладают позитивные настроения на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Израиль и Иран объявили о прекращении огня при посредничестве США. Стороны договорились о поэтапном перемирии, которое, по словам Трампа, должно стать "вечным".

Инвесторы оценили слабую ответную реакцию Ирана на атаки США и увидели шанс на долгосрочную стабилизацию геополитики. На фоне укрепления рынков во вторник внимание смещается к выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США и еженедельных данных по запасам топлива в стране по версии API, отметил аналитик.

Российский рынок акций во вторник снизился, при этом акции нефтяных компаний ожидаемо оказались в числе аутсайдеров дня. На фоне продолжающихся продаж сохраняются риски дальнейшего проседания индекса МосБиржи к майским минимумам, особенно если котировки нефти опустятся в диапазон $60-65 за баррель при не оптимально крепком рубле, полагает специалист.

На дневном графике индекс МосБиржи нащупывает локальный уровень поддержки в районе 2725 пунктов, следующий значимый уровень - 2700 пунктов. В случае пробоя этой поддержки увеличиваются риски снижения индекса в зону 2600-2650 пунктов, считает Магомедов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции МТС подросли на фоне решения акционеров утвердить дивиденды за 2024 год в размере 35 руб. с текущей доходностью около 15% и закрытием реестра 7 июля. Взгляд на акции МТС остается позитивным, целевая цена - 354 руб. за бумагу. Компания ранее нейтрально отчиталась за I квартал 2025 года, а в текущем году поддержку свободному денежному потоку группы может оказать оптимизация капитальных затрат в совокупности с контролем долга и ростом финансовых показателей, полагает аналитик.

Западные фондовые площадки во вторник пребывали в оптимистичных настроениях, хотя в течение дня появились сообщения о нарушении режима прекращения огня между Израилем и Ираном, что подчеркивает актуальность геополитических рисков. Индексы МосБиржи и РТС снизились под давлением фиксации прибыли игроками в бумагах нефтяного сектора. Инвесторы на данный момент закладывают в цены нефти деэскалацию ближневосточного конфликта, но ситуация может развиваться по различным сценариям, считает Кожухова.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также считает, что падение нефти будет сильно мешать росту рынка акций РФ.

Слабый ответный удар Ирана по американским военным базам говорит о том, что Исламская Республика не хочет идти на дальнейшую конфронтацию. Смягчилась риторика в отношении Ирана и со стороны США. Все говорит о том, что конфликт может пойти на спад. Резко негативно на это отреагировала нефть, которая в понедельник утром стоила дороже $80 за баррель, а во вторник за баррель дают уже меньше $69. "Геополитическая премия сократилась, и скоро мы можем увидеть котировки Brent на "справедливом" уровне - в районе $65 за баррель", - считает эксперт.

"При таких прогнозах стоит избавляться от акций нефтянки. На вырученные деньги лучше купить акции банков или облигации. Скорее всего, отчеты компаний сектора в оставшееся время года будут очень слабыми из-за подешевевшей нефти, сильного рубля и повышенных расходов на обслуживание долга. Впрочем, в портфелях можно оставить немного акций "Роснефти", самую сильную бумагу сектора, в расчете на подписание новых соглашений с Китаем или начало совместной работы с США в обозримом будущем", - отметил Антонов.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 3%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE просел на 0,1%, CAC 40, DAX выросли на 0,6-1,6%) и США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 1-1,4% во главе с Nasdaq).

Индекс потребительского доверия в США в июне снизился до 93 пунктов, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в мае значение индикатора составляло 98,4 пункта, а не 98 пунктов, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 100 пунктов с объявленного предварительно майского уровня, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены снижаются на новостях о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. Такое развитие ситуации уменьшает опасения трейдеров по поводу возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок, что способствовало подъему рынка в предыдущие дни.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $67,52 за баррель (-5,5% и -7,2% в понедельник), августовская цена фьючерса на WTI - $64,71 за баррель (-5,6% и -7,2% накануне).

Заявление президента США Трампа о том, что Иран и Израиль договорились о полном прекращении огня, ослабило опасения участников рынка относительно возможности перекрытия Ормузского пролива, которое спровоцировало бы существенные перебои в поставках нефти.

Израильские и иранские власти впоследствии подтвердили слова Трампа, однако перемирие между странами остается хрупким. Израильская сторона сообщала, что Иран уже после вступления в силу режима прекращения огня запустил ракеты в ее сторону, на что Израиль ответил ударами по радару недалеко от Тегерана.

Во вторник канцелярия главы израильского правительства сообщила, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам телефонной беседы с президентом США Трампом решил не наносить новые удары по Ирану. Между тем иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Иран намерен соблюдать режим прекращения огня до тех пор, пока его придерживается Израиль.

Котировки нефти накануне упали более чем на 7% после удара Тегерана по военной базе США в Катаре, который был воспринят участниками рынка как "символический" ответ на атаку Вашингтона на ядерные объекты Ирана, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на МосБирже во вторник снизились акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-7,1%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-4,7%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-3,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-2,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2,7%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-2,5%).

Выросли акции "МГТС" (MOEX: MGTS) (+13,6% и +14,9% "префы"), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+8,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,35 млрд рублей (из них 10,07 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 4,95 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,86 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).