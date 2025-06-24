"Эйлер" подтверждает позитивную оценку перспектив акций "Ростелекома"

"Эйлер Аналитические Технологии" подтверждает позитивный взгляд на перспективы акций "Ростелекома" и оценивает их потенциальную доходность на горизонте 12 месяцев в 59% для "префов" и 83% - для "обычки", сообщается в комментарии аналитиков Владимира Беспалова, Софьи Астрелиной и Полины Паниной.

Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 2,71 руб. на обыкновенную акцию (доходность 5%) и 6,25 руб. на привилегированную акцию (доходность 11%). Такой размер соответствует минимальному уровню, предусмотренному дивидендной политикой, подчеркивается в комментарии.

В связи с этим аналитики "Эйлера" консервативно заложили в новые прогнозы, что будущие дивиденды также будут соответствовать минимальному уровню в рамках политики компании. Эксперты скорректировали оценку "Ростелекома", в том числе с учетом недавнего снижения процентных ставок. В результате прогнозная цена на горизонте 12 месяцев увеличилась на 3% до 97 руб. за обыкновенную акцию (потенциал роста 83%) и на 4% до 87 руб. за привилегированную акцию (потенциал роста 59%).

"Бумаги торгуются с мультипликатором EV/EBITDA за 2025 г. уровне 2,6х, который предполагает дисконт около 30% к "МТС", - указывают стратеги. - Потенциальными драйверами для акций "Ростелекома" могут стать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, презентация стратегии развития и раскрытие стоимости цифровых активов. Мы сохраняем положительный взгляд на акции компании и рекомендацию "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.