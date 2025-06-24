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24 июня 2025 года 17:14
"Велес Капитал" сохраняет позитивную фундаментальную оценку акций МТС
"Велес Капитал" сохраняет позитивную фундаментальную оценку акций "МТС" и целевую цену на уровне 353 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой. "Фундаментально мы положительно смотрим на акции "МТС" с текущей рекомендацией "покупать" и целевой ценой 354 рубля за бумагу. "МТС" ранее нейтрально отчиталась за 1-й квартал 2025 года, а в текущем году поддержку свободному денежному потоку группы, по нашим оценкам, может оказать оптимизация капитальных затрат в совокупности с контролем долга и ростом финансовых показателей", - пишет эксперт. По оценке Кожуховой, с технической точки зрения акции "МТС" с апреля пытаются развить сдержанный восходящий тренд в условиях по большей части нейтральных краткосрочных и среднесрочных показателей. Аналитик считает, что выше 228 руб. можно ожидать возвращения котировок к годовому максимуму 258,20 руб.: вероятно, подобный сценарий реализуется либо до дивидендной отсечки, либо при улучшении настроений на российском фондовом рынке в целом и ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ. "При негативном сценарии продаж на "широком" рынке после дивидендной отсечки акции "МТС", однако, могут оказаться под давлением в том числе ввиду отдаленности следующих выплат, которые компания осуществляет раз в год, - прогнозирует стратег инвесткомпании. - Стабилизация ниже 205 руб., в частности, может предвещать тестирование 200 руб. и возвращение к прошлогоднему минимуму 162 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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