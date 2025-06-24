S&P; 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 5980-6100п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5980-6100 пунктов при повышенном уровне волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Раимжан Байтерек.

"На предстоящую сессию прогнозируем повышенный уровень волатильности при позитивном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5980-6100 пунктов, - пишет эксперт. - С технической точки зрения S&P 500 продемонстрировал уверенный отскок от 20-дневной скользящей средней, сформировав редкий паттерн "бычье поглощение". Ожидаем попытку преодоления уровня 6060 пунктов, но обращаем внимание на то, что сопротивление может оказать уровень 6100 пунктов. Индикатор RSI по-прежнему демонстрирует "медвежью" дивергенцию, поэтому при совершении покупок все еще стоит проявлять осторожность".

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