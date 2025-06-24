Акции Adobe в текущий момент - интересная возможность для долгосрочных покупок - Freedom Finance Global

Текущая коррекция в акциях Adobe Inc. предоставляет интересную возможность для долгосрочных инвестиций, прогнозная стоимость бумаги составляет $510 за штуку, считают аналитики Freedom Finance Global.

Бизнес компании стабильно развивается, она активно инвестирует в генеративный ИИ, интегрируя эти решения в продукты Creative Cloud и Firefly, отмечают эксперты.

Мультипликаторы эмитента выглядят привлекательными: по форвардному P/E (цена к ожидаемой прибыли) Adobe оценивается в 18,6х. Прогнозируемый средний рост прибыли на акцию на следующие три года превышает 10%, указывают в инвесткомпании.

"Текущая коррекция в бумагах предоставляет интересную возможность для долгосрочных инвестиций. Наша целевая цена составляет $510, потенциал роста оцениваем примерно в 26%", - говорится в материале аналитиков.

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