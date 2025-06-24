"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ГК ПИК с целью 700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30,98%, стоп-приказ: 492,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Снижение ключевой ставки на июньском заседании ЦБ РФ настроило рынок в отношении смягчении денежно-кредитной политики, что скажется на застройщиках и повысит привлекательность ипотеки, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения нисходящее движение сломлено после пробоя линии сопротивление. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 492,9 руб. риск на портфель составит 0,62%", - указывают в "Финаме".

"ГК ПИК" - крупнейший российский девелопер, который стремительно развивается и становится высокотехнологичной компанией. Земельный банк компании составляет порядка 21,5 млн кв. м. Эмитент реализует девелоперские проекты в 14 регионах страны.

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