Прогнозная цена акций United Airlines - $95 - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций United Airlines Holdings составляет $95 за штуку, что предполагает потенциал роста около 17% от текущего уровня, говорится в материале аналитиков Freedom Finance Global.

По данным FactSet, эмитент и аффилированные с ним компании, работающие по контрактной модели, представляют собой крупнейшую в мире сеть по показателю ASM (доступные кресло-мили), отмечают эксперты инвесткомпании.

Благодаря активной экспансии на международных направлениях менеджмент усиливает фокус на премиальных продуктах, спрос демонстрирует стабильное повышение. Рост в этом сегменте заметно опережает восстановление бюджетного подразделения авиаперевозчика, обращают внимание в Freedom Finance Global.

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