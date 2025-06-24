Прогнозная цена акций Planet Fitness - $120 - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций американского оператора фитнес-клубов Planet Fitness составляет $120 за штуку, что предполагает потенциал роста около 14% от текущего уровня, считают аналитики Freedom Finance Global.

Компания c момента IPO подорожала более чем на 500%, констатируют эксперты инвесткомпании.

Они также отмечают, что в умеренно консервативных прогнозах на 2025 год заложено повышение выручки до $3 млрд при скорректированной EBITDA $1,2 млрд и двузначной доходности акций. Это будет достигнуто путем увеличения рентабельности капитала и международной экспансии.

Спрос на услуги компании и доля премиальных подписок остаются высокими, говорится в материале аналитиков Freedom Finance Global. Бизнес успешно адаптируется к инфляции и изменениям регулирования, доказывая устойчивость к внешним шокам.

Среди рисков - влияние импортных тарифов и замедление расширения сети. Тем не менее у акций эмитента сохраняется потенциал для долгосрочного роста, уверены эксперты инвестиционной компании.

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