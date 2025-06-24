"АКБФ" сохраняет прогнозную цену "обычки" Сбербанка на уровне 436,57 руб., "префов" - 419,28 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровнях 436,57 руб. за штуку (потенциал роста составляет 41%) и 419,28 руб. за штуку (потенциал роста составляет 37%) соответственно, рекомендация для обоих типов бумаг остается "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Наш прогноз прироста активов эмитента на 2025 год сохраняется на уровне 10%. Учитывая комментарии менеджмента, мы также подтверждаем прогноз по росту активов в 2026 году на уровне 13%. При этом сохраняется базовая оценка снижения расходов на резервы в 2025 году до 455 млрд руб." - отмечают эксперты.

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